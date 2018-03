Imre Kertész nhận giải thưởng Jean Améry

Nhà văn, nhà viết tiểu luận người Áo Robert Menasse, chủ tịch giải thưởng, nhận xét, bài tiểu luận thắng giải của nhà văn Imre Kertész được viết ra dựa trên nền tảng nhận thức của Thời kỳ Khai sáng, và rút ra những bài học từ sự thật dã man của chủ nghĩa phát xít.

Nhà văn Imre Kertész.

Jean Améry (sinh năm 1912 - 1978), vốn là một nhà viết tiểu luận nổi tiếng, gốc Áo. Giống như Kertész, Jean Améry từng được cứu thoát ra khỏi trại tập trung của phát xít. Ông trở nên nổi tiếng sau khi phát hành cuốn sách, được dịch sang tiếng Anh với tên At the Mind's Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and Its Realities (1966). Trong cuốn này, ông khám phá bản chất tự nhiên và các phương thức của chủ nghĩa quốc xã.

Imre Kertész là nhà văn thứ 9 nhận được giải này. Giải thưởng được ngân hàng Erste của Áo và NXB Stuttgart tài trợ. Nhà văn Drago Jančar, người Slovenia, là tác giả được tặng thưởng lần trước đó.