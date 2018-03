Hồng Sakura 'chưa bao giờ nhận là nhà văn'

Hồng Sakura tên thật là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1982 tại TP HCM. Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Hiện chị làm việc tại SINO CHANNEL ASIA LTD. Sách đã xuất bản: Xu xu, đừng khóc (2009); Đài các tiểu thư (2010); Bạch mã hoàng tử (2010); Nếu em ở đây (2011). Sắp xuất bản: Tha thứ cho anh, yêu em - Forgive me, I love you. Tất cả những sáng tác của Hồng Sakura đều được chị viết, chia sẻ trên blog và các diễn đàn văn học mạng dưới nickname Sakura.vn. Các tác phẩm sách giấy của chị đều do Công ty truyền thông Hà Thế ấn hành.