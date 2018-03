Hội sách TP HCM: 7 ngày thu về kỷ lục 60 tỷ đồng

'Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu' đoạt giải Sách được bạn đọc yêu thích

Tối 25/3, Hội sách TP HCM 2018 bế mạc. Theo ban tổ chức, số lượt người đến với Hội sách năm nay khoảng một triệu bạn đọc, tăng gần 10% so với năm 2016. Việc số lượt người đến tham gia Hội sách tăng không nhiều, nhưng số lượng sách được mua tăng cao được ban tổ chức nhận định là nhờ các đầu sách đáp ứng nhu cầu khách hàng, các gian hàng đầu tư trang trí phong phú và khuyến mãi tốt.

Gian hàng truyện tranh thu hút đông đảo độc giả trẻ ở Hội sách.

Trong bảy ngày tổ chức, các tên sách thu hút nhiều người mua nhất là Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ (Trác Nhã chủ biên). Một số đầu sách bán chạy khác như Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu (Rosie Nguyễn), Nhà giả kim (Paulo Coelho), Nguồn cội (Dan Brown - dịch giả Nguyễn Xuân Hồng), Có một ai đó đã đổi thay (Hamlet Trương và Du Phong), Đắc nhân tâm (Dale Carnegie - dịch giả Nguyễn Văn Phước)...

Một số hoạt động giao lưu, ký tặng sách cũng được bầu chọn là điểm nhấn xuyên suốt lễ hội như sự kiện trao giải sách bạn đọc yêu thích nhất của công ty Phát hành sách TP HCM, buổi ký sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh do NXB Trẻ tổ chức, chương trình tọa đàm U23 - Những chuyện chưa bao giờ kể và buổi mắt sách U23 - Thường Châu trắng của Alpha Books, buổi ra mắt tự truyện I believe I can fly - kể về hành trình thay đổi ngoại hình, sự nghiệp sau phẫu thuật thẩm mỹ của ca sĩ Đức Phúc...

Tác giả Rosie Nguyễn nhận giải sách được bạn đọc yêu thích với "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu".

Hội sách TP HCM lần 10 có gần 900 gian hàng, tăng 27% so với kỳ trước, với 180 nhà xuất bản và các công ty phát hành, truyền thông văn hóa trên cả nước, trong đó có 40 nhà xuất bản nước ngoài, hơn 300 nghìn tựa sách với hơn 30 triệu bản in được trưng bày. Trong sự kiện năm nay, lần đầu tiên một số đơn vị trong và ngoài nước đã tham gia đã gặp gỡ thảo luận, ký kết các hợp đồng giao dịch bản quyền tại Hội sách...

"Hội sách đã phản ánh sinh động diện mạo và thành tựu của hoạt động xuất bản Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, là cơ sở, bệ phóng cho các Hội sách tương lai tổ chức quy mô, thu hút nhiều độc giả hơn, tôn vinh văn hóa đọc...", ông Trương Văn Hiền, trưởng ban tổ chức sự kiện chia sẻ tại lễ bế mạc.

Tam Kỳ