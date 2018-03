Hội chợ sách Việt Nam thu hút hàng nghìn độc giả

24 nhà xuất bản thế giới dự Hội chợ sách Việt Nam

Dù mở màn vào giữa tuần, lượng người đến tham quan, mua sách trong ngày đầu hội sách khá cao. Khu vực gửi xe, lối vào công viên gần như chật kín. Phần lớn độc giả là học sinh, sinh viên. Nhiều nhà sách kỳ vọng lượng độc giả tăng mạnh vào cuối tuần.

Mai Anh - sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội - chia sẻ: "Em học ca chiều nên tranh thủ đến đây từ sáng sớm. Em thấy hội sách lần này quy mô lớn hơn, số lượng gian hàng tăng, các ấn phẩm được bày bán đa dạng". Thu Hiền - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - vui vẻ khoe một số cuốn sách ngoại văn do Trung tâm khoa học và Văn hóa Nga tặng cho các độc giả có mặt sớm.

Độc giả chọn sách tại một gian hàng lúc giữa trưa.

Ngoài 94 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước, Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế còn có sự góp mặt của 24 nhà xuất bản nước ngoài như công ty Wedge Holdings, Vista P.S (Nhật Bản), Tuttle Mori (Thái Lan), John Wiley & Sons (Mỹ), Nhà xuất bản Pearson (Anh), Cengage (Mỹ), Oxford, Macmillan, Express, Harper Collin (Anh)... Họ trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho văn phòng đại diện, đối tác xuất bản thân thiết tại Việt Nam tham dự.

Trong năm ngày chương trình diễn ra (từ ngày 23 đến 27/8), nhiều sự kiện được tổ chức như tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về bản quyền xuất bản (25/8), tọa đàm Người lính viết về chiến tranh và nói về văn học chiến tranh (25/8), chương trình Tự tay làm sách - Cùng con kiến tạo thế giới chuyển động (26/8), tọa đàm Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ (26/8), tọa đàm Giáo dục cho trẻ em (27/8)...

Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế là hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Cục Xuất bản, In và Phát hành thực hiện hai năm một lần. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng năm APEC Việt Nam 2017, kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, 10 năm gia nhập nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chào mừng 65 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản - In và Phát hành (1952 - 2017).

Hà Thu