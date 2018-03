Hilary Mantel đoạt giải Costa lĩnh vực tiểu thuyết

Andrew Miller đoạt giải Costa Cuốn sách của năm / Hilary Mantel lần hai thắng giải Man Booker

Với kết quả này, Hilary Mantel trở thành tác giả đầu tiên giành cả giải Booker và giải tiểu thuyết xuất sắc của Costa trong cùng năm cho cùng một cuốn sách. “Bring Up the Bodies” là phần hai của tiểu thuyết lịch sử "Wolf Hall". Tác phẩm kể lại sự sụp đổ của Hoàng hậu Anne Boleyne qua con mắt của Thomas Cromwell, cận thần trung thành của vua Henry VIII. Phần thứ hai tập trung khắc họa thời kỳ quyền lực của Thomas Cromwell. Trước đó, "Wolf Hall" từng giúp Hilary Mantel nhận giải thưởng Booker năm 2009.

Ở hạng mục thơ, nhà thơ người Scotland giành chiến thắng với tập “The Overhaul”. Giải thưởng tiểu thuyết đầu tay trao cho Francesca Segal với “The Innocents” - cuốn tiểu thuyết dựa trên cuộc sống của cộng đồng người Do Thái ở bắc London và dựa trên cuốn “The Age of Innocence” của Edith Wharton.

“Bring Up the Bodies” có cơ hội trở thành Cuốn sách của năm tại giải thưởng Costa 2012. Ảnh: AP.

Cuốn “Dotter of Her Father’s Eyes” do Mary Talbot viết và chồng là Bryan minh họa thắng giải ở hạng mục sách tiểu sử. Sally Gardner giành giải thưởng ở hạng mục sách thiếu nhi cho tác phẩm thứ năm của cô có tên “Maggot Moon”.

Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử cả năm người lọt vào chung khảo Costa đều là nữ. Năm người chiến thắng ở năm hạng mục nhận giải thưởng 5.000 bảng Anh và sẽ tranh giải thưởng lớn trị giá 30.000 bảng cho Cuốn sách của năm. Kết quả chung cuộc được công bố vào 29/1.

Giải thưởng Costa ban đầu có tên là Whitbread Book Awards dành cho những tác phẩm xuất chúng và hấp dẫn của các tác giả đến từ Vương quốc Anh. Năm ngoái, Cuốn sách của năm thuộc về tiểu thuyết "Pure" của Andrew Miller.

Song Ngư