Haruki Murakami rút khỏi giải thay thế Nobel văn học 2018

Theo Japan Times, Haruki Murakami tỏ lòng biết ơn khi nhận đề cử, nhưng muốn "tập trung viết lách, tránh sự chú ý từ truyền thông". Ông là một trong bốn tác giả vào vòng chung khảo của giải. Trên website của cuộc thi, phần hình ảnh và thông tin của Haruki Murakami được làm mờ so với ba ứng viên còn lại.

Bốn ứng viên trên website giải thưởng, phần Murakami (phải) đã được làm mờ.

Tổ chức New Academy do nhà báo người Thụy Điển Alexandra Pascalidou khởi xướng với sự tham gia của hơn 100 văn nghệ sĩ và nhà văn hóa khác. Hội đồng mới được lập ra vào đầu tháng 7 sau khi Nobel Văn học 2018 bị hoãn do scandal bê bối tình dục của Viện Hàn lâm Thụy Điển. Giải có quy mô nhỏ và khép kín hơn. Sự kiện trao giải diễn ra ngày 14/10. Nhà văn đoạt giải nhận được 112.000 USD.

Tác giả Haruki Murakami.

Murakami là tên tuổi thường thấy trong danh sách đề cử giải thưởng Nobel Văn học. Hội đồng New Academy nhận xét những tác phẩm như Rừng Na Uy, hay Biên niên ký chim vặn dây cót là sự "hòa trộn văn hóa đại chúng với một hiện thực ma mị đầy khốc liệt".

Ba nhà văn còn lại trong đề cử cho biết họ rất hào hứng trong cuộc tranh giải. Tiểu thuyết gia người Anh Neil Gailman chia sẻ trên Twitter ông "vui sướng" khi lọt vào vòng trong. Ông được đánh giá có tác phẩm đa dạng các thể loại, từ truyện tranh Sandman tới tác phẩm thiếu nhi The Graveyard Book từng đoạt giải thưởng.

Nhà văn Canada gốc Việt Kim Thúy có tiểu thuyết đầu tay "Ru" - kể về hành trình định cư của tác giả ở Bắc Mỹ.

Hai tên tuổi còn lại là nữ tác giả Maryse Condé - một trong những cây bút nổi bật nhất vùng Caribbean khi viết về cách chủ nghĩa thực dân làm thay đổi thế giới và bị tác động ngược lại; và Kim Thúy - nhà văn Canada gốc Việt, gây chú ý từ các câu chuyện mang đậm màu sắc Việt Nam, cùng hành trình tha hương và tìm kiếm bản sắc.

Tam Kỳ