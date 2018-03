Hạo Nhiên ra mắt sách ảnh nude sau triển lãm

Khán giả háo hức với triển lãm ảnh nude đầu tiên ở Việt Nam

Tạo tác dày 120 trang, gồm gần 100 bức ảnh nude do Hạo Nhiên thực hiện trong bảy năm. Sách in 2.000 cuốn, do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành.

Ông Bùi Việt Bắc - Giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức - đánh giá Tạo tác mang tính nghệ thuật cao, không dung tục, có giá trị thẩm mỹ, vì thế, dư luận không phản ứng trái chiều với tác phẩm.

Sách "Tạo tác" in khổ 25x25 cm, giá bìa là 690.000 đồng.

Trước khi quyết định xuất bản sách, ông đã nhờ Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thẩm định chất lượng các bức ảnh. "Nếu Hạo Nhiên phô bày mặt mũi, các điểm nhạy cảm của người mẫu, chúng tôi không dám cấp phép phát hành cuốn sách", ông Việt Bắc nói.

Một tác phẩm nude của Hạo Nhiên.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên cho rằng cuốn sách của Hạo Nhiên là tư liệu tham khảo có ích cho nhiều nghệ sĩ theo đuổi đề tài nude. Tuy nhiên, ông cảm thấy các tác phẩm của Hạo Nhiên còn khá nhẹ nhàng.

Nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên sinh năm 1975 tại TP HCM. Trước khi đến với nhiếp ảnh năm 2007, anh từng là vũ công, biên đạo múa trong gần 10 năm. Hiện Hạo Nhiên có studio chụp ảnh riêng ở Sài Gòn. Triển lãm ảnh khỏa thân Tạo tác của Hạo Nhiên diễn ra từ ngày 15 đến 18/9 tại TP HCM được công chúng yêu nghệ thuật quan tâm.

Hà Thu