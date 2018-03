Hai trường học ở TP HCM bị kiện về bản quyền

Thất Sơn -

"Ông bà mình nói "Vô phúc đáo tụng đình". Không có ai muốn bị kiện hay muốn đi kiện cả. Nhưng chúng tôi không thể nào chấp nhận tình trạng bị xâm phạm bản quyền ngày một nghiêm trọng, công khai và trắng trợn như hiện nay được", ông Phước bức xúc.

Công ty sách này khởi kiện hai trường ngoại ngữ mà họ cho là vi phạm bản quyền nghiêm trọng nhất là trường Anh ngữ quốc tế Úc châu và Anh văn hội Việt Úc. "Đơn vị đại diện pháp luật của chúng tôi là văn phòng Luật sư Người nghèo đã hoàn thành mọi chứng cứ pháp lý, thủ tục và nộp đơn kiện tới Tòa án nhân dân TP HCM vào cuối năm 2011", ông Phước cho biết.

First News giới thiệu thêm 5 đầu sách học ngoại ngữ mới mà họ mua bản quyền và phát hành ở Việt Nam.

Theo ông Phước, hai đơn vị nói trên đã sao chép trái phép các ấn bản dạy tiếng Anh của họ. Sách lậu được in bìa 4 màu, ruột sách photo trắng đen, chữ mờ, giấy mỏng, giữ nguyên logo thương hiệu và địa chỉ của đơn vị làm sách cũng như đầy đủ trang quy định về bản quyền có tên NXB Compass và NXB Trẻ. "Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của chúng tôi mà còn khiến rất nhiều học viên nhầm tưởng rằng các tài liệu trên do First News kết hợp với Compass in ấn, phát hành, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của chúng tôi", ông Phước nói.

Đây là vụ khởi kiện đầu tiên về vi phạm bản quyền ở các trường ngoại ngữ. Trước đó, First News từng đòi kiện nhưng sau đó dừng lại khi các trường hợp vi phạm lên tiếng xin lỗi.

Ông Phước cho biết, nếu vụ kiện thành công, toàn bộ số tiền thu được từ việc bồi hoàn, sau khi trừ chi phí, sẽ dùng để trao tặng học bổng cho các em sinh viên, học sinh nghèo, hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn. "Chúng tôi tin rằng, việc khởi kiện lần này sẽ mở ra một hướng giải quyết mới đối với nạn vi phạm bản quyền", ông bày tỏ hy vọng.

Ngày 30/11/2011, First News cũng được NXB Compass (Mỹ) ủy quyền để khởi kiện các trung tâm ngoại ngữ vi phạm thương hiệu này ở Việt Nam.