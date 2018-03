Hai nhà văn lớn trượt giải IMPAC

Hà Linh

Trong số 147 tác phẩm được đề cử, Ban giám khảo đã chọn ra 8 cuốn tiểu thuyết lọt vào vòng trong. 4 trong số đó là các nhà văn Mỹ. Nước chủ nhà Ireland không có đại diện nào.

Nhà văn Junot Diaz.

Junot Diaz - nhà văn từng đoạt giải Pulitzer - được đánh giá là ứng viên sáng nhất của mùa giải thưởng này. Anh được đề cử với The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. IMPAC là giải văn học quốc tế lớn của Ireland. Ngoài uy tín và quy mô toàn cầu, giải còn có giá trị tiền thưởng rất cao - 100.000 euro (2,4 tỷ đồng). Trong trường hợp tác phẩm dịch, dịch giả sẽ được hưởng 1/4 số tiền thưởng.

Kết quả cuối cùng sẽ được công vố vào 11/6. Năm ngoái, giải thưởng thuộc về tiểu thuyết gia người Libăng Rawi Hage với De Niro's Game.

Danh sách chung khảo:

- The Brief Wondrous Life of Oscar Wao - Junot Diaz: Chân dung của một chàng trai trẻ người Dominica trên đất Mỹ.

- Ravel - Jean Echenoz: Chân dung sống động của một thiên tài âm nhạc.

- The Reluctant Fundamentalist - Mohsin Hamid: Câu chuyện về cuộc sống kinh hoàng của một người đàn ông Hồi giáo trên đất Mỹ sau sự kiện 11/9.

- The Archivist's Story - Travis Holland: Cuốn thuyết về một thủ thư người Matxcơva đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để bảo quản di cảo của một nhà văn tù tội.

- The Burnt-Out Town of Miracles - NRoy Jacobsen: Câu chuyện về những gì đã xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở Phần Lan năm 1939 khi người dân sơ tán trước sự tấn công của hồng quân Liên xô.

- The Indian Clerk - David Leavitt: Mối quan hệ lạ lùng giữa một nhà toán học tên tuổi và một thần đồng toán học chưa từng được đến trường.

- Animal's People - Indra Sinha: Câu chuyện về chuyến đi của các bác sĩ từ thiện đến những khu ổ chuột ở Ấn Độ.

- Man Gone Down - Michael Thomas: Một người đàn ông da đen với ba đứa con tìm cách thực hiện Giấc mơ Mỹ.

(Nguồn: Guardian)