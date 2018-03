Giáo sư Mỹ so sánh Trịnh Công Sơn và Bob Dylan

B.T.

Tác giả quyển sách Trịnh Công Sơn - Bob Dylan: như trăng và nguyệt? là John Schafer, giáo sư dạy môn văn học so sánh tại Đại học Humboldt, California (Mỹ). Ông từng viết nhiều bài nghiên cứu về văn chương Việt Nam và có thời gian giảng dạy tại Huế những năm 1960. Ông chọn điểm nhìn so sánh giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, một so sánh tưởng chừng có lý để rồi chỉ ra rằng, đây là hai con người hoàn toàn khác nhau, cả về cá tính âm nhạc lẫn tâm thế.

Bìa cuốn "Trịnh Công Sơn, Bob Dylan: như trăng va nguyệt?".

Đã có nhiều sách viết về Trịnh Công Sơn và cố gắng giải mã những huyền thoại cũng như đưa ra cách hiểu về cuộc đời âm nhạc của người nhạc sĩ này. Tuy nhiên, Trịnh Công Sơn hiện diện như thế nào ở góc độ một người nước ngoài, đặc biệt là một người Mỹ đã từng trải qua thời nhạc sĩ sống, thì cuốn sách Trịnh Công Sơn - Bob Dylan: như trăng và nguyệt? này có lẽ là một trong số ít ỏi đã nói đến, và hơn thế, phân tích một cách chi ly mà bao quát.

Cuốn sách của John Schafer so sánh những bài hát, những trường liên tưởng nghệ thuật, và cặp đôi nhạc sĩ - ca sĩ ở cả hai quốc gia để làm rõ một điều: dù đều là nhạc sĩ - thi sĩ nhưng Bob Dylan và Trịnh Công Sơn có những con đường khác nhau. Ảnh hưởng của Kitô giáo lên Dylan hay Phật giáo nơi Trịnh là những ánh sáng soi rọi cho các tác phẩm của họ. Sự trải nghiệm của mỗi người trong hoàn cảnh chiến tranh đã đẩy họ đến vị trí tiêu biểu cho cảm thức của thế hệ.