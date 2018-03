George Saunders đoạt giải Man Booker với sách về 'thế giới bên kia'

Giải thưởng Man Booker 2017 được trao hôm 17/10. George Saunders nhận phần thưởng 50.000 bảng (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Tác phẩm Lincoln in the Bardo xoay quanh sự kiện có thật vào một đêm năm 1862, khi Abraham Lincoln chôn xác Willie - đứa con trai 11 tuổi - trong nghĩa địa ở Washington (Mỹ). Nhà văn tưởng tượng cảnh cậu bé bị giữ trong Bardo - theo Phật giáo Tây Tạng là trạng thái trung gian giữa cái chết và luân hồi - và trông chờ cha quay lại.

Nghĩa địa được mô tả là chứa đầy các linh hồn chưa sẵn sàng bước sang thế giới bên kia mà vẫn bám trụ nơi thi thể của họ. Theo cây bút Hari Kunzru của Guardian, nơi cậu bé mắc kẹt vừa mang nét phương Đông, vừa gần giống với Luyện ngục - nơi các linh hồn trải qua quá trình thanh tẩy trước khi lên thiên đàng - được thi hào Dante giới thiệu trong tập Thần khúc.

Gần như toàn bộ tiểu thuyết được thể hiện bằng các mẩu đối thoại, đồng thời có nhiều dữ kiện lịch sử, tiểu sử và lá thư. Hari Kunzru khen ngợi tác phẩm: "Lincoln in the Bardo vượt trội so với hầu hết tiểu thuyết đương đại, thể hiện hình ảnh một tác giả muốn mở rộng vũ trụ của mình ra ngoài và có nhiều điều thú vị cung cấp cho độc giả".

