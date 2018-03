Garcia Marquez giữ niềm tin cho cây bút mới

Thoại Hà

Kỷ niệm về một lần được nhìn thấy tượng đài văn chương sống của nhân loại đến với Irene Sabatini từ những năm 1990. Lúc ấy, vào một buổi sáng, cô vô tình bắt gặp Garcia Marquez và một người bạn đang ăn sáng và chuyện trò vui vẻ tại phòng ăn của một khách sạn ở Cartegena, Colombia.

“Vào khoảnh khắc trông thấy ông ngồi đó với bạn, tôi nghĩ, ôi chao, mình đang nhìn thấy một nhà văn vĩ đại bằng xương bằng thịt. Họ thật sự tồn tại trên đời. Điều này truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và tôi đã nghĩ, mình phải viết lách thôi và có thể mình sẽ là một nhà văn, dù chỉ bằng một góc nhỏ của ông ấy”, Irene Sabatini nhớ lại.

Nhà văn Irene Sabatini. Ảnh: Independent.

Theo Independent, Irene Sabatini năm nay 42 tuổi. Cô sinh ra tại một thị trấn khai thác than đá ở Zimbabwe và lớn lên tại Bulawayo. Sau đó, cô chuyển đến Colombia, theo học tại đại học Zimbabwe và ở đây cùng chồng, một người làm việc cho tổ chức Liên Hiệp quốc. Hiện tại, cô đang sống và làm việc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong máy tính của cô đang có 7 bản thảo tiểu thuyết chưa xuất bản. Và tất cả chúng đều được viết ra sau lần cô tình cờ diện kiến Marquez.

Cuốn sách đầu tiên được xuất bản của Irene Sabatini là The boy next door vừa lọt vào vòng chung khảo giải Orange. Cuốn sách kể về chuyện tình của một cô gái da đen và chàng trai da trắng, vượt qua những rào cản định kiến và thù hằn sắc tộc, trong bối cảnh chính trị phức tạp của Zimbabwe cuối thế kỷ 20.