Günter Grass làm thơ chỉ trích Israel

Chi Mai

Theo Guardian, ngày 4/4, bài thơ What Must be Said (Những điều phải nói ra) được đăng trên báo ngày Sueddeutsche Zeitung của Đức, tờ La Repubblice của Italy và một số báo khác.

Nhà văn Günter Grass. Ảnh: AFP

Qua bài thơ, Grass phê phán hành động đạo đức giả của phương Tây vì đã chĩa mũi dùi chống lại chương trình hạt nhân của Iran, trong khi đáng lẽ phải tập trung vào chương trình hạt nhân đáng nghi ngờ của Israel. Bài thơ còn lên án Israel vì đã tuyên bố quyền đánh phủ đầu với Iran.

"What must be said" khiến nhà văn gặp nhiều phản đối từ đại sứ quán Israel ở Đức. Tuyên bố từ đại sứ quán Israel về vụ này có đoạn: "Chúng tôi muốn sống hòa bình với các quốc gia láng giềng trong khu vực. Trong khi ông Günter Grass đang lật ngược vấn đề bằng cách bênh vực một thể chế hung tợn, không chỉ bất chấp mà còn vi phạm các thỏa thuận quốc tế nhiều năm qua."

"Iran là mối đe dọa với hòa bình thế giới - còn Israel là quốc gia dân chủ duy nhất trong toàn bộ khu vực, và có quyền công khai đặt câu hỏi cho sự tồn tại của chính mình," Charlotte Knobloch, cựu lãnh đạo cộng đồng Do thái ở Đức, nói.

Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Đức là Ruprecht Polenz nhận xét, Grass là một tác giả lớn nhưng "ông thường hay gây khó khăn khi nói về chính trị, và hầu như hiểu sai vấn đề".

"Quốc gia khiến chúng ta lo ngại là Iran," ông này nói thêm "trong khi bài thơ của Grass khiến chúng ta xao nhãng khỏi vấn đề này".