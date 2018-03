Fan xếp hàng qua đêm mua sách mới của Murakami

Haruki Murakami dẫn đầu cuộc đua giành giải Nobel / Murakami bí ẩn như chính văn chương của ông

“Colorless Tsukuru Tasaki and the Year of His Pilgrimage” (tạm dịch: Tsukuru Tasaki vô vị và Năm hành hương của anh) là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Haruki Murakami, 3 năm sau bộ ba “1Q84″ (ấn hành từ 2009 đến 2010).

Lễ ra mắt sách diễn ra vào sáng 12/4 nhưng từ tối 11/4, hàng trăm fan ruột của Murakami đã xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng sách ở Tokyo và chờ cho đến sáng.

Fan Nhật đổ xô đi mua tiểu thuyết của Murakami trong ngày đầu ra mắt.

“Tôi phải vào làm từ 7h30 nên chỉ có gần nửa tiếng để đọc sách. Tôi sẽ phải tranh thủ đọc trong giờ ăn trưa”, một fan nữ 32 tuổi muốn được giấu tên chia sẻ với The Japan Times. Độc giả này là một trong số hàng chục người xếp hàng chờ trước hiệu sách Sanseido - cửa hàng mở cửa lúc 5h30 - sớm hơn 90 phút so với bình thường. “Theo tìm hiểu, tôi biết đây là hiệu sách mở cửa sớm nhất, nên tôi đã lái xe rất xa để đến được đây. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa”, cô nói. Nhưng cũng phải đến 7h, fan nữ này mới cầm được cuốn sách cô yêu thích.

Người hâm mộ đổ xô đi mua sách của Murakami chủ yếu dựa trên danh tiếng của nhà văn. Họ hầu như không được biết trước thông tin gì về Colorless Tsukuru Tasaki. Dù nhà xuất bản Bungeishunju xây dựng hẳn một trang riêng trên website của mình về cuốn sách, thông tin họ cung cấp không có gì ngoài tên sách và tên tác giả. “Chúng tôi không muốn độc giả bị phân tâm bởi những lời đồn đoán”, Tomoya Tanimura - đại diện của Bungeishunju - nói.

Cuốn tiểu thuyết mới của Murakami.

Trong 3 năm hoàn thành cuốn sách, Murakami cũng chỉ tiết lộ ngắn gọn: "Tôi bắt đầu bằng việc viết một truyện ma ngắn. Nhưng tôi càng viết, nó càng dài ra”.

Bungeishunju ấn hành 500.000 bản trong đợt phát hành đầu tiên. Vài ngày trước lễ ra mắt, sách được vận chuyển đến các cửa hàng trong những thùng bịt kín, nhằm tránh tối đa việc rò rỉ hình ảnh. Số lượng 500.000 cuốn được dự đoán sẽ nhanh chóng bán hết. Theo số liệu của trang bán hàng trực tuyến Amazon, cuốn sách nhận được 20.000 đơn đặt hàng trước.

Nhà xuất bản Bungeishunju chưa công bố kế hoạch ấn hành bản tiếng Anh của cuốn tiểu thuyết mới này.

Haruki Murakami là nhà văn Nhật Bản nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Tác phẩm của ông, gồm những cuốn như Rừng Nauy; Lắng nghe gió hát; Biên niên ký chim vặn dây cót; Kafka bên bờ biển, bộ tiểu thuyết 1Q84… đã tiêu thụ được hàng trăm triệu bản trên toàn thế giới.

Huyền Anh