Fan Việt thức trắng đêm viết sách về Steve Jobs

Chi Mai -

Đều là những "fan cuồng" của Steve Jobs, từ khi tên tuổi nổi tiếng này qua đời, giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Ngọc Phiên và nhóm thực hiện gồm Đình Ngân, Thủy Nguyệt, Như Nguyệt thức trắng nhiều đêm trong suốt hai tháng để thực hiện cuốn sách nhìn lại cuộc đời huyền thoại này.

Chủ biên: GSTS Huỳnh Ngọc Phiên. Nhóm thực hiện: Đình Ngân – Thủy Nguyệt – Như Nguyệt

Trong hơn ba trăm trang với hàng trăm hình ảnh sinh động, cuốn Sức mạnh của sự khác biệt phác họa chân dung sống động về thiên tài của thung lũng silicon. Cuốn sách đưa ra các góc nhìn, phân tích về bí mật của những khác biệt tạo nên thành công của Steve. Ngoài ra, ấn phẩm còn chứa đựng sự chiêm nghiệm về cuộc sống của ông.

Sách có in kèm các trang phụ bản màu những hình ảnh ấn tượng trong hành trình cuộc đời của Steve Jobs, nhất là tuyển tập hình biếm họa các nét vẽ Steve Jobs qua các tay cọ. Các bức vẽ này một nửa thần tượng, ca ngợi, một nửa chê bai, công kích "trùm sát thủ công nghệ" vốn lắm tài nhiều tật.

Ngoài ra, cách thiết kế và trình bày cuốn sách cũng mang dấu ấn đặc trưng. Lấy ý tưởng từ chiếc Ipad, trang bìa cuốn Steve Jobs - The Power of Thing Different có đầy đủ các Icon thú vị: cột sóng 3G mà ngày nay đã quá phổ biến với tín đồ công nghệ, slide trượt quen thuộc mời độc giả "mở để đọc"... Các con số in trên bìa sách cũng mang thông điệp thú vị: 19h:30 Wednesday, 5 October là giờ phút thế giới mất đi thiên tài công nghệ thông tin. Cột pin dừng lại ở 56% - số tuổi của "chàng lãng tử" Steve Jobs.

Bìa bốn của cuốn sách cũng được thiết kế theo dạng trang tìm kiếm Google search, với cụm từ khóa "Steve Jobs - Sức mạnh của sự khác biệt" và những trang kết quả.