Đức Phúc kể việc phẫu thuật thẩm mỹ trong tự truyện

Tự truyện của quán quân Giọng hát Việt 2015 có tựa đề Đức Phúc - I Believe I Can Fly. Sách do Đào Trung Uyên, Võ Thu Hương chấp bút, dày 272 trang, được in lần đầu với số lượng 30.000 bản.

Trong sách, Đức Phúc nhận mình là "vịt con xấu xí" với mũi tẹt, mắt nhỏ, hàm răng hô, môi dày. Thời thơ ấu, anh luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt vì ngoại hình. Đức Phúc vùi mình vào âm nhạc và bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Anh từng dừng bước trước vòng chung khảo chương trình Giọng hát Việt mùa một và mùa hai.

Bìa sách "Đức Phúc - I Believe I Can Fly".

Năm 2015, Đức Phúc nỗ lực trở lại cuộc thi và bất ngờ giành ngôi quán quân. Trong một đêm thi, huấn luyện viên Mỹ Tâm nói về học trò: "Âm nhạc của em làm thức tỉnh những người có ngoại hình như em. Họ đang giấu mình đâu đó và em là người khơi dậy cảm hứng cho họ". Đức Phúc cũng tin rằng yếu tố quan trọng nhất với một ca sĩ là giọng hát. Thế nhưng khi bước vào showbiz, anh nhanh chóng nhận ra thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Ngay sau khi đăng quang, Đức Phúc bị "ném đá" bởi ngoại hình xấu xí. Để cải thiện "phần nhìn", chàng trai 9x chỉnh nha, đồng thời luyện tập để có thân hình cân đối. Tuy nhiên, Đức Phúc vẫn không được công chúng đón nhận. Anh ngày càng "ế show" và từng có ý định rời TP HCM để quay về Hà Nội.

Đức Phúc trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Để tự tin hơn, giữa năm ngoái, Đức Phúc quyết định chịu đau đớn để "đập mặt đi xây lại". Sự "lột xác" của anh tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội. Đức Phúc bắt đầu "đắt show", lịch làm việc của anh dần dày đặc. Anh còn biểu diễn tại Lễ trao giải MAMA của Hàn Quốc được tổ chức lần đầu ở Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Anh cũng được mời hát nhạc phim nhiều tác phẩm điện ảnh. Nam ca sĩ chia sẻ trước khi được công chúng đón nhận, anh không đếm được mình đã khóc thầm bao nhiêu lần.

Đức Phúc hát "Ta còn yêu nhau"

Đức Phúc chia sẻ trong cuốn tự truyện: "Không ai có thể đánh cắp ước mơ của chúng ta, chỉ có chúng ta tự đánh rơi ước mơ của mình. Nếu trái tim bạn đang bị thiêu đốt bởi những ước mơ nào đó, hãy ngày ngày nhích thêm một chút về phía chúng. Phúc đã và sẽ luôn tin rằng, chỉ cần chúng ta không ngừng khao khát và can đảm đi đến cùng con đường dẫn đến ước mơ thì sẽ có lúc được toại nguyện”.

Tự truyện Đức Phúc - I Believe I Can Fly sẽ ra mắt độc giả vào ngày 20/3. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hội sách TP HCM 2018.

