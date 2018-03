Độc giả Âu Mỹ đổ xô mua phần hai 'Giết con chim nhại'

Harper Lee xuất bản 'phần 2' của 'Giết con chim nhại' / Người Mỹ nghi ngờ tác giả 'Giết con chim nhại' bị thao túng để trục lợi

BBC cho hay hàng trăm người hâm mộ nhà văn Harper Lee xếp hàng tại các cửa hiệu lớn ở Anh từ nửa đêm để chờ đến giờ bán Go Set a Watchman vào sáng 14/7. Những người bận việc thì tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi mua sách. Lisa Coutts, 42 tuổi người London, cho biết cô mua Go Set a Watchman vì yêu To Kill a Mockingbird - cuốn sách bìa cứng đầu tiên cô mua trong đời. "To Kill a Mockingbird là sách yêu thích của tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi đọc nó hồi trung học. Cuốn mới sẽ là cuốn sách tôi mang theo đi du lịch", Coutts nói.

Tác phẩm đặc biệt cũng gây sốt ở Bắc Mỹ - quê hương tiểu thuyết gia. Bà Mary Amicucci, giám đốc nhà phát hành sách Mỹ Barnes & Noble, cho biết: "Chúng tôi đã bán được hơn 9.000 bản, phần lớn đặt mua trước. Tác phẩm này sẽ ăn khách trong thời gian tới". Lượng đặt trước cho tiểu thuyết cũng vượt kỷ lục của cuốn The Lost Symbol của Dan Brown.

Hàng loạt nhà văn, người nổi tiếng như: tiểu thuyết gia Stephen King hay minh tinh Reese Witherspoon đều mua và chia sẻ thông tin cuốn sách trên mạng xã hội.

Độc giả ở nhiều nơi trên thế giới hào hứng mua "Go Set a Watchman".

Trên trang mua sắm trực tuyến Amazon, Go Set A Watchman hiện trở thành sách được độc giả thế giới đặt mua trước nhiều nhất, chỉ sau cuốn Harry Potter và Bảo bối tử thần của J.K. Rowling (2007). Số lượng đặt trước đã lên đến hai triệu bản. Cây viết Ali Montag của tờ CNBC nhận định việc xuất bản cuốn sách là một sự kiện văn học tiêu điểm suốt vài năm trở lại đây.

Ngay khi Go set a watchman được giới thiệu lần đầu hồi tháng 2, tác phẩm không ngừng gây sốt, được bàn luận, thậm chí tranh cãi trên các diễn đàn văn học, các trang mạng xã hội. Hôm 10/7, tờ Wall Street Journal của Mỹ và Guardian của Anh được công ty đại diện của tác giả cho phép đăng trước chương đầu tiên của cuốn sách, thu hút hàng nghìn độc giả.

Bìa cuốn sách "Go Set A Watchman".

Go Set a Watchman là cuốn tiểu thuyết thứ hai trong sự nghiệp văn chương của nữ văn sĩ Harper Lee, ra đời đúng 55 năm sau phần một của nhà văn ẩn dật. Nội dung của cuốn sách lấy bối cảnh những năm 1950, 20 năm sau khi phần một kết thúc. Lúc này nhân vật Scout đã là một phụ nữ trưởng thành, trở về quê hương Alabama, miền nam nước Mỹ, để giải quyết vấn đề cá nhân cũng như khám phá biến động chính trị xã hội nước Mỹ.

Go Set a Watchman được coi như là phần tiếp theo của To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại) dù nó được viết trước.

To Kill a Mockingbird xuất bản năm 1960, bán ra hơn 10 triệu bản in và thuộc top ăn khách toàn cầu, trở thành cuốn tiểu thuyết kinh điển trong văn chương Mỹ hiện đại. Sách giành giải Pulitzer và được dựng thành phim năm 1962 - phim mang về giải Oscar cho tài tử Gregory Peck. Cuốn tiểu thuyết cũng đưa tên tuổi Harper Lee trở thành tiểu thuyết gia chỉ viết một tiểu thuyết và ăn khách toàn cầu.

Chào đời năm 1926 ở một thị trấn nhỏ bang Alabama nước Mỹ, Harper Lee là con út trong gia đình bốn người con. Bố bà làm luật sư và nhà báo. Từ nhỏ bà đã yêu văn chương và chơi thân với cậu bé hàng xóm sau này cũng là nhà văn nổi tiếng – Truman Capote. Sau khi học cử nhân luật ở Đại học Alabama, bà sang Anh một thời gian rồi chuyển tới New York sống và làm việc. Cuối thập niên 1950, bà nghỉ việc để tập trung sức lực cho nghề viết văn. Năm 2007, nữ nhà văn đã được Tổng thống George W. Bush trao Huân chương Tự do Tổng thống Mỹ. Đây là huân chương cao quý nhất dành cho công dân Mỹ, vì những đóng góp của bà cho văn học Mỹ.

Tác giả hiện 89 tuổi, khép mình trước cơn bão dư luận tạo ra bởi cuốn sách đầu tiên. Bà tránh sự chú ý của công chúng và không xuất bản tác phẩm nào khác cho đến Go Set a Watchman vừa ra mắt.

Vũ Văn Việt