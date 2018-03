David Kipen thề nhai sách 'Giết con chim nhại'

Thanh Huyền

Nhưng theo điều tra của tờ báo địa phương Sandusky Register, mới có 70 người dân đảo khẳng định họ đã đọc tiểu thuyết của Harper Lee. Để không phải ăn chữ, nhai giấy một cách khô khan, Kipen sẽ cần đến sự xác nhận của 58 thành viên còn lại. Trước tình thế này, vị giám đốc đã hứa hẹn, nếu tất cả mọi người đều đã đọc To Kill a Mockingbird, ông sẽ mua cho mỗi người một chiếc bánh pizza.

Giám đốc David Kipen. Ảnh: Guardian.

David Kipen không phải là người đầu tiên đem chuyện ăn sách ra để thề. Cách đây không lâu, học giả John Sutherland từng khẳng định, ông sẽ "lấy bản in cuốn sách nấu cà ri và ăn nó luôn" nếu The Enchantress of Florence của Salman Rushdie không đoạt giải Booker. Nhưng khi Rushdie thất bại, Sutherland không mảy may đề cập gì đến lời thề trước đó của mình.

Trang bìa cuốn sách của Harper Lee.

Với trường hợp của Kipen, nhiều người cho rằng, To Kill a Mockingbird chỉ có 309 trang, mỏng hơn nhiều so với 464 trang của The Enchantress of Florence nên việc tiêu hóa nó hẳn sẽ bớt khó khăn hơn. Nhưng ai cũng hiểu rằng, vị giám đốc chương trình The Big Read chỉ nói như vậy nhằm cổ động người dân quan tâm đến các kiệt tác văn học kinh điển.

(Nguồn: Guardian)