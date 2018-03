Sex, ma túy và bạo lực trong tự truyện của Mike Tyson

Theo New York Times, cuốn sách của Joe Biden kể về những khó khăn, thử thách khi ông phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị vào thời điểm Beau - con trai ông qua đời năm 2015.

Bìa sách "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose".

Tên sách được lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện giữa Joe và con trai tháng 11/2014, khi gia đình ông đến đảo Nantucket thuộc bang Massachusetts để tận hưởng buổi lễ Tạ ơn. Beau lúc này đang mắc ung thư não giai đoạn cuối. Anh nói với cha: "Cha hãy hứa với con rằng dù chuyện gì xảy ra, cha sẽ ổn thôi" (Nguyên văn: "Promise me, Dad. Give me your word that no matter what happens, you’re going to be all right").

Sáu tháng sau, Beau qua đời. Câu nói của anh truyền cảm hứng để Joe Biden viết tự truyện Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose.

Joe hy vọng câu chuyện tiếp thêm động lực cho những người có hoàn cảnh tương tự. Ông cảm thấy mình may mắn hơn nhiều gia đình khác bởi luôn nhận được sự hỗ trợ. Ngoài ra, Joe Biden cũng tiết lộ lý do ông không tham gia cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 dù được nhiều người ủng hộ, trong đó có cựu Tổng thống Obama.

Beau Biden (trái) và cha.

Bob Miller - Giám đốc Nhà xuất bản Flatiron Books - nhận xét Cựu Phó Tổng thống Joe Biden kể câu chuyện của mình một cách chân thành, sâu sắc. Nhờ đó, người đọc có thể thấy những góc nhìn khác về cuộc sống của các chính trị gia.

Joe Biden tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden, sinh năm 1942. Ông là Phó Tổng thống thứ 47 của Mỹ, phục vụ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông được Obama trao Huân chương Tự do của tổng thống ngày 12/1.

* Joe Biden khóc khi được trao Huân chương Tự do của tổng thống

Cựu Phó Tổng thống Mỹ viết tự truyện về con trai bị ung thư

Cuộc đời Joe Biden trải qua nhiều mất mát. Năm 1972, khi ông vừa đắc cử thượng nghị sĩ bang Delaware, vợ và con gái ông qua đời trong một vụ tai nạn. Hai con trai - Beau và Hunter - cũng bị thương.

Năm 2014, Beau - con trai cả của ông - phát hiện mắc ung thư não. Ông định bán nhà để lấy tiền chữa trị cho con. Tuy nhiên, sau đó ông được Barack Obama hỗ trợ.

Hà Thu