Cuốn sách Nhật tranh kỷ lục nhỏ nhất thế giới

Shiki no Kusabana (tạm dịch: Hoa của các mùa), bao gồm tên gọi và hình ảnh minh họa cho một số loài hoa độc đáo ở Nhật Bản. Đây là sản phẩm của Toppan Printing - nhà xuất bản Nhật nổi tiếng với các ấn phẩm có kích thước nhỏ bé.

HÌnh ảnh cuốn sách dưới kính lúp, so sánh với đầu một chiếc kim.

Theo Toppan, các trang sách Shiki no Kusabana có chiều dài chỉ khoảng 0,75mm; chiều rộng dành cho mỗi chữ viết chỉ khoảng 0,01mm và không thể đọc được bằng mắt thường. Sách đang được trưng bày tại bảo tàng của nhà xuất bản tại Tokyo. Shiki no Kusabana cũng đồng thời được bán rộng rãi trên thị trường kèm theo sách gốc bản lớn. Giá của một bộ, gồm sách gốc bản lớn, sách bản nhỏ và một chiếc kính phóng đại, là 29.400 yen (6,3 triệu đồng).

Đại diện của Toppan tiết lộ họ bắt đầu sản xuất những ấn phẩm nhỏ xíu từ năm 1964. Để viết được các chữ có chiều rộng chỉ 0,01mm, Toppan sử dụng công nghệ tương tự như công nghệ in chữ chống làm giả trên tiền giấy.

Theo Telegraph, Shiki no Kusabana sẽ được nhà xuất bản gửi dự tranh kỷ lục Guinness dành cho cuốn sách in nhỏ nhất thế giới. Hiện kỷ lục này đang thuộc về Chameleon - ­cuốn sách dày 30 trang với độ dài trang 0,09mm, do nghệ nhân người Nga Anatoliy Konenko thực hiện năm 1996.

