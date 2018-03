JD Salinger đưa đồng nghiệp ra tòa

Rebel in the Rye được chuyển thể từ cuốn tiểu sử J. D. Salinger: A Life của Kenneth Slawenski. Tác phẩm khắc họa chân dung J. D. Salinger từ khi là cậu sinh viên Đại học New York đến khi trở thành nhà báo phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ hai ở Đức, khoảng thời gian ông sáng tác, xuất bản Bắt trẻ đồng xanh năm 1951. Phim cũng đề cập đến mối tình của J. D. Salinger và tiểu thư Oona O'Neill - con gái nhà biên kịch Eugene O'Neill. Sau này, Oona O'Neill kết hôn với diễn viên Charlie Chaplin.

* Trailer phim "Rebel in the Rye"

Cuộc đời tác giả 'Bắt trẻ đồng xanh' được dựng thành phim

Tài tử Mad Max - Nicholas Hoult - vào vai nhà văn J.D.Salinger. Zoey Deutch hóa thân thành Oona O'Neill. Kevin Spacey, Sarah Paulson lần lượt vào vai Whit Burnett và Dorothy Olding - những người có ảnh hưởng quan trọng tới sự nghiệp sáng tác của J.D Salinger sau này. Rebel in the Rye được giới thiệu tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1. Phim ra mắt khán giả Mỹ ngày 8/9.

Nicholas Hoult (trái) chia sẻ anh gặp nhiều khó khăn khi hóa thân thành tác giả J.D.Salinger. Nam diễn viên người Anh cho biết đã đọc tất cả tác phẩm của ông, đồng thời tìm hiểu về yoga và thiền - lĩnh vực Salinger quan tâm.

J.D.Salinger (1919 - 2010) là nhà văn người Mỹ. Nhiều tên tuổi lớn như Stephen Chbosky, Haruki Murakami, John Green... thừa nhận họ ảnh hưởng từ lối viết của Salinger. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết Bắt trẻ đồng xanh (tên gốc: The Catcher in the Rye), xuất bản năm 1951. Từ năm 1952, ông lui về sống trong một ngôi nhà nhỏ tại làng Cornish, bang New Hamsphire và lảng tránh mọi cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với truyền thông. Cuộc đời ông là bí ẩn lớn đối với người hâm mộ.

Bắt trẻ đồng xanh được tạp chí Times bình chọn trong top 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất kể từ năm 1923. Nhân vật chính của truyện - Holden Caulfield - trở thành hình tượng về sự nổi loạn của thanh thiếu niên Mỹ. Bắt trẻ đồng xanh được đưa vào chương trình giảng dạy ở nhiều nước nói tiếng Anh. Đến nay, tác phẩm tiêu thụ khoảng 65 triệu bản.

Ngoài Bắt trẻ đồng xanh, J.D.Salinger viết một số tác phẩm như Nine Stories (1953), Franny and Zooey (1961), Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: An Introduction (1963), Three Early Stories (2014)...

