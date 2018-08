Công Vinh: 'Tôi không hối hận khi viết tự truyện'

Chiều 3/6, Công Vinh giới thiệu tự truyện tại Hà Nội. Sau khi phát hành hồi tháng 5, sách gây tranh luận bởi những chia sẻ của anh về quan hệ đồng nghiệp, những góc khuất trong nghề. Trước phản ứng của dư luận, Công Vinh chia sẻ: “Tôi không hối hận khi viết tự truyện. Tôi nhìn theo con mắt, cảm nhận cá nhân. Cuốn sách viết nhẹ nhàng. Tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn bè, nhất là những người đang sống tại nước ngoài”. Anh nói thêm bản thân không phê phán hay nói xấu bất kỳ ai và khẳng định chưa từng làm điều trái với lương tâm.

Công Vinh cho rằng những gì anh kể trong tự truyện còn nhẹ. "Có những thứ kinh khủng hơn mà tôi chưa tiết lộ. Tôi nghĩ sau khi tôi nói ra, mọi thứ sẽ đi vào giá trị thật nhiều hơn. Và sau đây, các cầu thủ khác ra tự truyện, họ sẽ không thấy sợ nữa khi nói về góc khuất", anh giãi bày.

Công Vinh tại buổi ra mắt sách ở Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Việc tự truyện gây ồn ào cũng khiến nhiều người đồn rằng sách có sự tham gia định hướng, tác động từ vợ anh - ca sĩ Thủy Tiên. Tuy nhiên, Công Vinh cho biết bản thân kể những kỷ niệm ấu thơ, trải nghiệm nghề nghiệp cho người chấp bút (Trần Minh), có băng ghi âm và tư liệu rõ ràng. “Tôi chơi với ai thì Tiên sao biết được. Trong cuộc sống, những gì Tiên góp ý hợp lý thì tôi sẽ tiếp thu và phản bác những điều sai trái. Tôi luôn trân trọng phụ nữ, nhất là với vợ mình”.

Trong sách, Công Vinh dành một chương để viết về chuyện tình với ca sĩ Thủy Tiên. Cuộc tình ồn ào và sóng gió của họ sang trang mới sau đám cưới năm 2014. Anh hé lộ những vấn đề phải vượt qua để được chung sống cùng nữ ca sĩ. Ngoài ra, sách Phút 89 ghi lại kỷ niệm của Công Vinh từ khi là cậu bé gầy gò, đen nhẻm ở miền quê tỉnh Nghệ An tới lúc thành cầu thủ, lập gia đình... Ở đó, có những câu chuyện thuở ấu thơ trên lưng trâu, ngoài đồng ruộng, ao cá cho tới các vấn đề xoay quanh bóng đá như đường dây bán độ, bạo lực trong làng bóng, những vấn nạn của V-League...

Công Vinh sinh năm 1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Anh từng là cầu thủ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, sau đó khoác áo các câu lạc bộ trong nước là Hà Nội T&T, Hà Nội và Bình Dương. Xen kẽ hoạt động trong nước, Công Vinh có các chuyến thi đấu ngắn hạn ở nước ngoài. Tiền đạo người Nghệ An ba lần đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam (2004, 2006 và 2007). Anh giải nghệ cuối năm 2016. Năm 2017, anh giữ chức quyền Chủ tịch CLB TP HCM. Hồi đầu tháng 5, Công Vinh bất ngờ thông báo thôi đảm nhiệm chức vụ này và mở học viện bóng đá mang tên mình.

Trọng Trường