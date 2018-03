'Cởi trói linh hồn' - sách yêu thích của Oprah Winfrey

'Tuổi 50 hy vọng' - sách truyền cảm hứng cho lớp trung niên / Oprah Winfrey bị coi thường vì màu da

Cuốn Cởi trói linh hồn (tên gốc: The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself) tập hợp các bài giảng của Thạc sĩ kinh tế Michael A. Singer (Đại Học Florida, Mỹ) về hành trình khám phá bản thân của con người dựa trên nền tảng triết học. Singer chỉ ra điểm cốt lõi của nhiều vấn đề tâm lý trong xã hội hiện đại như sự ảo tưởng, chứng stress và cách gạt bỏ chúng.

Tác giả sử dụng nhiều trường phái triết học, tôn giáo để cắt nghĩa các vấn đề trên. Ông cũng truyền tải hàm lượng thông tin lớn bằng lối viết hóm hỉnh, nhẹ nhàng. Sách đã bán hơn một triệu bản trên toàn thế giới.

Oprah Winfrey bày tỏ: "Đây là cuốn sách yêu thích nhất của tôi và tôi đã tặng nó cho mỗi người bạn tham gia chương trình Super Soul Sunday". Super Soul Sunday là talkshow do Oparah Winfrey chủ trì, kéo dài trong năm 2011-2017.

Cuốn sách "Cởi trói linh hồn".

Michael A. Singer sinh sống ở Florida, Mỹ. Ông là người thành lập trung tâm yoga và thiền Temple of the Universe tại quê nhà. Ông còn là diễn giả nổi tiếng với các bài nói chuyện về việc giải phóng bản thân, tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống.

Michael A. Singer từng viết cuốn The Search for Truth anh Three Essays on Universal Law: Karma, Will and Love, bàn về sự giao thoa triết lý phương Đông và phương Tây.

Hà Thu