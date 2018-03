Cô gái Việt đoạt giải thơ trẻ New Zealand ra mắt tập thơ đầu tay

Một trích đoạn từ bài thơ Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu: Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?

Có biết những buổi xót lòng đôi mùa lũ sông ngập đồng, lúa chết

Khói rạ chiều quê hun hao gầy mắt biếc

Có cậu bé nhà bên bắt bầy cá diếc

Bỏ tận đáy chum như sợ tuổi thơ đi mất cuối ngày

Về lại con đường đá sỏi mùa mưa bay

Theo tiếng sáo diều ra quá triền đê phía ngoài đầu xóm

Gặp bà cụ khuyết răng cười nguyên miệng móm

Đứng dựa gốc tre chờ mãi thằng con từ phố sắp về nhà Đoạn thơ được dịch sang tiếng Anh: How much is too much for remembering?You know the grief when the river flow wiped off the rice paddies– all dead

The afternoon smoke flew away as they burned the rice stubble

afterwardsThere, the neighbour boy caught the fishes

shut them in a jar so his childhood couldn’t go too far

At the end of the day

Come back again to see the cobblestone path on a rainy day

follow the flute sound and run up the hill to the village

meet the old woman with a natural smile, no teeth,

seemed like she was waiting for her son to come back home from town