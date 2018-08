Chủ nhân giải Nobel văn học 2001 qua đời ở tuổi 86

Nhà văn Naipaul đoạt giải Nobel Văn chương

Hôm 11/8, nhà báo Nadira Khannum Alvi - vợ Naipaul - xác nhận với The Guardian chồng bà đã mất ở London. "Ông ấy là người vĩ đại, cống hiến tận lực cho văn chương. Naipaul qua đời trong vòng tay yêu thương của mọi người”, Nadira nói.

Trong sự nghiệp, Vidiadhar Surajprasad Naipaul nổi tiếng với loạt tác phẩm phản ánh sự rạn nứt của chủ nghĩa đế quốc và chỉ trích những tín đồ Hồi giáo cực đoan - vốn quay lưng lại thế giới tiến bộ, qua các truyện ký Among the Believers: A Islamic Journey (Giữa những tin đồ: Một hành trình trong Hồi giáo, 1981), Beyond Belief: Islamic Excursions (Đằng sau đức tin: Các chuyến đi Hồi giáo, 1998). Kiệt tác The Enigma of Arrival (Bí ẩn khi tới) được Viện Hàn lâm Thụy Điển đánh giá là hình ảnh chân thực về sự suy tàn của văn hóa thực dân cũ và xóm làng ở châu Âu.

Ngoài giải Nobel Văn học, ông còn nhận các giải văn chương như giải John Rhys (cho "The Mystic Masseur"), giải W. H. Smith (cho "The Mimic Men"), giải Booker (cho tiểu thuyết "In a Free State"). Ông cũng được cấp bằng danh dự của các Đại học St. Andrew, Đại học Columbia, Đại học Cambridge, Đại học Oxford...

"Naipaul lấy cảm hứng sáng tác từ những thiếu thốn của quê hương. Ông chống lại sự nghèo đói trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Trinidad. Ở một vài tiểu thuyết, nhà văn còn tái hiện lịch sử Ấn Độ bị thực dân Anh đàn áp. Naipaul đã biến sự phẫn nộ thành cuộc đối thoại thẳng thắn với chủ nghĩa thực dân qua văn chương", một thành viên giám khảo giải Nobel chia sẻ trên CNN.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul sinh năm 1932 trong gia đình gốc Ấn Độ ở Trinidad. Năm 1950, nhờ chăm chỉ học tập, ông được cấp học bổng tại Đại học Oxford của Anh. Bốn năm sau, ông tốt nghiệp, trở thành phóng viên, người phụ trách chương trình Tiếng nói Caribe của đài BBC và làm việc cho tạp chí văn học The New Statesman. Năm 1989, ông được nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ nhờ những đóng góp vào nền văn học Anh. Năm 2001, Naipaul nhận giải Nobel văn học.

Trọng Trường