Chibooks mua bản quyền tác phẩm của Xuân Thụ

Thoại Hà

Xuân Thụ từng được nhiều độc giả Việt Nam biết đến qua bản dịch cuốn Búp bê Bắc Kinh, do một công ty sách trong nước phát hành từ trước năm 2004 và chưa mua bản quyền.

Đến nay, để giới thiệu lại Xuân Thụ với người đọc trong nước, dịch giả Lệ Chi đã liên hệ với nữ nhà văn đặt vấn đề mua tác quyền. Xuân Thụ hiện sang Mỹ du học và chưa ra mắt tác phẩm mới, nên những cuốn Chibooks mua bản quyền cũng gần như trọn vẹn sáng tác của cô, gồm: Tuyển tập Xuân Thụ 4 năm, Yêu thương mong manh, Ngẩng đầu nhìn sao Bắc Đẩu, Sáng tác trong bóng đêm, Đứa con đỏ, Búp bê Bắc Kinh... Bản dịch tiếng Việt các tác phẩm này sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2011.

Năm 2004, Xuân Thụ được chọn Time chọn là gương mặt đại diện thế hệ 8X châu Á. Ảnh: Time

Bên cạnh đó, nhằm bảo lưu các bản dịch của dịch giả Nguyễn Lệ Chi cùng các tác giả Trung Quốc do chị giới thiệu vào Việt Nam, Chibooks đã mua lại bản quyền dịch tiếng Việt một số tác phẩm văn học Trung Quốc như: Thiền của tôi (tác giả Vệ Tuệ), Đảo Tường Vy, Hoa bên bờ (tác giả An Ni Bảo Bối) sau khi các bản dịch này đã hết hạn hợp đồng 5 năm với công ty Văn hóa Phương Nam. Các tác phẩm này cũng do chính dịch giả Nguyễn Lệ Chi mua bản quyền cho công ty Phương Nam từ năm 2005. Chibooks dự tính xuất bản lại 3 tác phẩm trên trong năm 2011.