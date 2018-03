Bộ truyện ‘The Hunger Games’ bị cấm ở Mỹ

Thanh Huyền -

Dưới đây là top 10 cuốn sách bị cấm và lý do bị cấm do Thư viện Quốc gia Mỹ đưa ra.

1. Bộ truyện ttyl; ttfn; l8r, g8r của Lauren Myracle

Ngôn từ thô lỗ, nặng màu sắc tôn giáo, lạm dụng chi tiết tình dục, không thích hợp với một số độ tuổi.

2. Bộ truyện The Color of Earth của Kim Dong Hwa

Ngôn từ trần trụi, nội dung tư vấn về sex, không phù hợp với một số độ tuổi.

Bìa bản tiếng Việt cuốn sách.

3. The Hunger Games của Suzanne Collins

Cổ xúy tư tưởng bài gia đình, bài dân tộc; ngôn ngữ thô tục, bạo lực.

The Hunger Games đã được các nhà làm phim Hollywood dựng thành phim. Truyện cũng được dịch và xuất bản tại Việt Nam với tên gọi Đấu trường sinh tử. Nhưng khi phát hành tại Việt Nam, bộ phim bị cấm chiếu.

4. My Mom’s Having A Baby! A Kid’s Month-by-Month Guide to Pregnancy của Dori Hillestad Butler

Ngôn ngữ trần trụi, không thích hợp với một số lứa tuổi.

5. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - Sherman Alexie

Ngôn ngữ trần trụi, phân biệt chủng tộc, không phù hợp với một số lứa tuổi.

6. Alice của Phyllis Reynolds Naylor

Ngôn ngữ thiếu tinh tế, phân biệt tôn giáo.

7. Brave New World của Aldous Huxley

Phân biệt tôn giáo, phân biệt chủng tộc và quá nhiều tính dục.

8. What My Mother Doesn’t Know của Sonya Sones

Quá nhiều yếu tố sex, ngôn ngữ thô tục.

9. Gossip Girl của Cecily Von Ziegesar

Ngôn ngữ không trong sáng, nội dung miêu tả về sex quá nhiều.

10. To Kill a Mockingbird của Harper Lee

Phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ thô tục.