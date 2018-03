Bộ 'Thiền luận' của Daisetz T. Suzuki tái bản sau gần 50 năm

Bộ sách tái bản vẫn giữ nguyên bản sách cách đây 46 năm nhưng có chút thay đổi về cách trình bày. Với quyển Thượng do Trúc Thiên chuyển ngữ, dịch giả Tuệ Sỹ chỉ nhập liệu thêm phần phụ trương chữ Hán ở cuối sách, còn phần chữ Việt vẫn giữ nguyên văn phong của Trúc Thiên. Với quyển Trung và quyển Hạ, người làm sách có chỉnh sửa, bổ sung cũng như có những đoạn dịch mới lại. Bên cạnh đó, sách có thêm những ảnh được chụp lại từ bản dịch gốc.

Bộ sách "Thiền luận" vừa được tái bản.

Phần bản dịch tiếng Việt Thiền luận (quyển Trung và quyển Hạ) được thực hiện cách đây gần nửa thế kỷ. Quãng thời gian dài này có nhiều biến đổi xã hội, văn hóa, tư tưởng diễn ra. Vì vậy, dịch giả Tuệ Sỹ chú trọng rà soát bản thảo tái bản với mong muốn hạn chế tối đa những sai sót với một tác phẩm có giá trị.

"Daisetz T. Suzuki là nhà tư tưởng lớn phương Đông trong thời cận đại, có ảnh hưởng lớn không chỉ trong giới học thuật phương Tây mà cả trong những lĩnh vực văn học, nghệ thuật và triết học. Những người tán dương ông đã nhiều mà những người công kích ông không phải không có", dịch giả Tuệ Sỹ cho biết.

Đây là lần tái bản đầu tiên của bộ sách kể từ bản in năm 1971 của Nhà xuất bản An Tiêm (Sài Gòn). Ngoài bản bìa mềm, bộ sách mới được in thêm 100 bản bìa cứng, đánh số từ 01 đến 100, đóng dấu triện của Khai Tâm - đơn vị thực hiện sách.

Tác phẩm được thầy Lê Mạnh Thát (Thích Trí Siêu) chọn làm giáo trình tham khảo cho tăng ni sinh của Học viện Phật giáo niên khóa 2017.

Daisetsu Teitaro Suzuki (1870-1966) là học giả nổi tiếng người Nhật. Ông thành công trong việc truyền bá Thiền tông sang phương Tây. Ông viết nhiều sách về thiền, trong số đó nổi bật nhất là bộ Thiền luận. Ngoài ra, ông còn có các tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu kinh Lăng già (Studies in the Laṅkāvatāra-Sūtra), Thiền và phân tâm học (Zen-Buddhism and Psychoanalysis).

