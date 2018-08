'Bố đặc công' - cẩm nang cho người làm cha mẹ

'Tuổi 50 hy vọng' - sách truyền cảm hứng cho lớp trung niên

Bố đặc công: Huấn luyện cơ bản. Để trở thành người chăm sóc trẻ kiệt xuất (tên gốc: Commando Dad: How to be an Elite Dad or Carer. From Birth to Three Years) dày hơn 200 trang, là cuốn đầu tiên trong bộ sách kỹ năng dành cho cha mẹ của Neil Sinclair.

Sách gói gọn nhiều kiến thức liên quan đến việc chăm sóc các em bé sơ sinh và trẻ nhỏ. Tác giả Neil Sinclair quan niệm chăm sóc một đứa trẻ tương tự triển khai một chiến dịch quân sự, các ông bố, bà mẹ trẻ là những tân binh. Vì thế, cuốn sách của ông được trình bày dưới dạng sổ tay của một sĩ quan. Các chỉ dẫn về việc chuẩn bị đồ đạc trước khi con chào đời, thay bỉm, tắm cho em bé... được viết ngắn gọn, đơn giản, hài hước.

Cuốn sách "Bố đặc công".

"Với bất cứ người lính nào, một trong những hành trang tuyệt vời nhất của họ chính là cuốn Các kỹ năng chiến đấu cơ bản - một cuốn cẩm nang huấn luyện được phát vào ngày đầu tiên nhập ngũ… Nhưng những cuốn sách dành cho các ông bố trẻ đều là những cuốn tiểu thuyết, hoặc tệ hơn là những cuốn sách có quá nhiều chữ và không thực tế", Neil Sinclair chia sẻ lý do viết Bố đặc công. Chuyên gia dinh dưỡng Rachel Jessey, y tá Sally Jordan, bác sĩ Jan Mager-Jones, chuyên gia tư vấn an toàn cho trẻ Damon Marriott tham gia cố vấn cho cuốn sách.

Neil Sinclair từng phục vụ cho Lực lượng Đặc công Hoàng gia Anh. Sau khi rời bỏ cuộc sống quân ngũ, ông ở nhà chăm sóc ba con và nghiên cứu, viết sách về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Ông là tác giả bộ sách Bố đặc công (Commando Dad) bốn tập, gồm: Commando Dad: How to be an Elite Dad or Carer. From Birth to Three Years, Commando Dad: Advice for Raw Recruits: From pregnancy to birth, Commando Dad: Advice for New Recruits to Fatherhood: From Birth to 12 months, Commando Dad: A Basic Training Manual for the First Three Years of Fatherhood.

Hà Thu