Bộ Công an mở Trại sáng tác văn học

‘Sát thủ online’, ‘Hoa bay’ thắng giải văn học Bộ Công an

Trại sáng tác khai mạc ngày 3/4 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự trại, ngoài các cây bút lớn tuổi còn có một số cây bút trẻ như Nguyễn Đình Tú, Phong Điệp, Phạm Vân Anh, Nguyễn Xuân Thủy, Phùng Nguyên, Trần Đức Tĩnh… Nhà văn Đình Kính, ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam đã đến dự.

Văn nghệ chào mừng Trại sáng tác văn học "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Trung tướng Lê Ngọc Nam - Phó cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng, Bộ Công an - trong buổi khai mạc cho biết, lực lượng công an rất mong muốn có những cuốn sách về ngành, đặc biệt là về các nguyên mẫu tình báo, những hồ sơ mới được giải mật, và điều đó ông gửi gắm vào các nhà văn. Ông cũng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn như Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long tạo điều kiện giúp đỡ Ban tổ chức để trại viết được thành công.

Trong quá trình diễn ra trại viết, các nhà văn sẽ có một số chuyến đi thực tế tại tuyến đảo Đông Bắc và tại một số mỏ than của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Dự kiến trại bế mạc vào ngày 26/4.

Trại sáng tác là một hoạt động thúc đẩy và tìm kiếm tác phẩm phục vụ cho cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2012 đến 2015. Cuộc thi mới được phát động tại Hà Nội đầu năm nay.

Cũng tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức cho biết, trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra sẽ có ba trại sáng tác được mở, ngoài trại lần này còn có một trại ở miền Trung và một trại ở miền Nam.

Thành Sa