Bản đồ trong truyện gấu Pooh bị thất lạc gần 50 năm được đấu giá

Theo The Guardian, ban đầu, đơn vị đấu giá ước tính bức vẽ có giá trị khoảng 100.000 đến 150.000 bảng. Philip Errington - đại diện hãng - cảm thấy vui và bất ngờ trước kết quả. Ông nói: "Điều này phản ánh thực tế rằng mọi người vẫn yêu thích các tác phẩm của A.A. Milne và E.H Shepard. Dù độc giả tiếp cận Pooh qua phim hoạt hình hay truyện, tấm bản đồ là cánh cửa đầu tiên để họ bước vào, khám phá thế giới nhân vật". Ngoài ra, bốn bản minh họa khác về gấu Pooh cũng được bán. Tổng số tiền đạt 917.500 bảng.

Tấm bản đồ trong truyện "Winnie-the-Pooh".

Các bức phác thảo gấu Pooh được nhiều người quan tâm. Năm 2014, một bức vẽ gấu Pooh của họa sĩ E.H. Shepard được mua với mức 314.500 bảng (khoảng 9,5 tỷ đồng).

Bản đồ gốc Hundred Acre Wood (thuộc truyện Winnie-the-Pooh) ra đời năm 1926, bị thất lạc gần nửa thế kỷ. Sau này, một đơn vị tư nhân sở hữu bức vẽ đã giới thiệu đến độc giả. Bản đồ mô tả nông trại của gấu Pooh và những người bạn trong loạt tác phẩm của nhà văn A.A.Milne như Winnie-the-Pooh (1926), When We Were Very Young (1924), The House at Pooh Corner (1928)...

Các tác phẩm chỉ có một nhân vật con người duy nhất là cậu bé Christopher Robin, dựa trên Christopher Robin Milne (1920-1996) - con trai Milne. Ông đặt tên cho gấu bông của con trai là Pooh và tiếp tục nghĩ ra những nhân vật khác như lợn Piglet, lừa Eeyore, mẹ con gấu túi Kanga và Roo, hổ Tigger... Nhân vật gấu Pooh sau này được Walt Disney chuyển thể thành một series phim hoạt hình, mang lại thành công lớn cho hãng. Những câu chuyện về Pooh cũng được dịch ra nhiều ngôn ngữ và xuất bản tại nhiều nước.

Ernest Howard Shepard (1879 - 1976) là họa sĩ tranh minh họa người Anh. Ông nổi tiếng với các bức vẽ loài vật trong sáng tác dành cho thiếu nhi của nhà văn Kenneth Grahame và A. A. Milne.

* Gấu Pooh trong series "Mini Adventures of Winnie the Pooh"