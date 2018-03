Ấn Độ cấm sách kể về quan hệ đồng giới của Gandhi

Hạ Huyền

Hôm 30/3, chính quyền bang Gujarat (Ấn Độ) bất ngờ cấm xuất bản của cuốn sách “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India” (Tâm hồn vĩ đại: Mahatma Gandhi và cuộc đấu tranh cùng đất nước Ấn Độ). Các bài điểm sách trước đó đăng trên báo chí Anh và Mỹ nhấn mạnh chi tiết trong sách kể về mối quan hệ thân mật của Gandhi và một người đàn ông Đức tên là Hermann Kallenbach.

Bìa cuốn “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India”. Ảnh: foxbookshop.

Sau hành động của bang Gujarat, nhiều bang khác ở đất nước Nam Á cũng ra lệnh cấm phát hành cuốn sách. Tại Ấn Độ, quan hệ đồng tính từng bị coi là hành vi bất hợp pháp cho đến năm 2009. Hiện nay, dù pháp luật không còn cấm đoán, xã hội Ấn Độ vẫn rất kỳ thị quan hệ đồng tính, coi đây là một điều ô nhục.

Theo AP, chính quyền chỉ dựa theo những bài bình sách trên các báo Anh, Mỹ để kết luận cuốn sách bôi nhọ Gandhi chứ chưa hề trực tiếp đọc sách để có nhận định chính xác. Cuốn “Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle With India” chưa phát hành tại Ấn Độ, vì thế rất ít người Ấn Độ thực sự đã đọc và hiểu tác phẩm.

Nhà văn Joseph Lelyveld cũng cho rằng tác phẩm của ông bị hiểu sai. “Cuốn sách không nói Gandhi bị lưỡng tính hay đồng tính”, nhà văn viết trong một bức thư điện tử. “Sách chỉ kể ông sống độc thân và gắn bó với Kallenbach. Đây không phải một thông tin quá mới mẻ”. Lelyveld nhấn mạnh, tác phẩm của ông kể về quá trình Gandhi đấu tranh cho công bằng xã hội và tiến hành cuộc cách mạng thay đổi các giá trị xã hội.

“Tôi nghĩ người ta nên đọc tác phẩm trước khi ra quyết định cấm”, nhà văn bày tỏ ý kiến.

Một số bài điểm sách mà chính quyền các bang của Ấn Độ dựa theo để cấm cuốn sách xuất phát từ các tờ báo như Wall Street Journal (Mỹ), Daily Mail (Anh) hay Mumbai Mirror (Ấn Độ).

Nhà báo Andrew Roberts của tờ Wall Street Journal cho biết, sách kể chuyện Gandhi treo một bức tranh bức chân dung của Kallenbach trên lò sưởi đối diện giường ngủ của mình. Lãnh tụ Ấn Độ cũng từng viết trong thư gửi Kallenbach: “Bạn hoàn toàn chiếm hữu cơ thể ta. Đó đúng là một sự nô dịch với mọi ý nghĩa của từ đó”.