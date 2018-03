15 cuốn sách quý được trưng bày ở Đường Sách TP HCM

15 cuốn sách được trưng bày tại triển lãm Về chốn thư hiên 1.Vang bóng một thời - Nguyễn Tuân (Nhà Xuất Bản Tân Dân, năm 1940)

2. Quê hương - Nguyễn Tuân (Nhà xuất bản Anh Hoa, năm 1940)

3. Kim Vân Kiều tân truyện - tác giả Abel Des Mmichels (Nhà xuất bản Ernest Leroux, năm 1884 -1885)

4. Trọn bộ 18 số Thông Loại Khóa Trình, chủ bút: Trương Vĩnh Ký (Xuất bản năm 1888 - 1889)

5. Lều chõng - Ngô Tất Tố (Nhà Xuất Bản Mai Lĩnh, năm 1941)

6. Nhà nho - Chu Thiên (Nhà xuất bản Á Châu, năm 1943)

7. Bút nghiên - Chu Thiên (Nhà in Hàn Thuyên, năm 1942)

8. Ngồi tù khám lớn - Phan Văn Hùm (Nhà in Bảo Tồn, năm 1929)

9. Nằm vạ - Bùi Hiển (Nhà xuất bản Đời nay, năm 1942)

10. Chơi giữa mùa trăng, di cảo của Hàn Mặc Tử (Nhà in Ngày Mới, năm 1944)

11. Vàng sao - Chế Lan Viên (Nhà xuất bản Tân Việt, năm 1942)

12. Trường ca - Xuân Diệu (Nhà xuất bản Thời Đại, năm 1945)

13. Khảo luận về Kim Vân Kiều - Đào Duy Anh (Nhà xuất bản Quan Hải Tùng Thư, năm 1943)

14. Việt Nam Văn hóa sử cương - Đào Duy Anh (Nhà xuất bản Quan Hải Tùng Thư, năm 1938)

15. Nhơn tình ấm lạnh - Hồ Biểu Chánh (Nhà xuất bản Thạch Thị Mâu, năm 1928)