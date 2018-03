13 nhà văn vào sơ khảo giải Booker

Thanh Huyền -

Carey từng đoạt giải thưởng này vào các năm 1988 và 2001. Năm nay, ông vào sơ khảo với cuốn Parrot and Oliver in America (Parrot và Oliver ở Mỹ). Ngoài Carey, giải thưởng còn chọn được những tác giả nổi bật như Andrea Levy, David Mitchell, Rose Tremain…

Peter Carey đang chờ đợi giải Booker thứ ba của mình. Ảnh: Guardian.

Andrew Motion, trưởng Ban giám khảo cho biết: "Đây là 13 cuốn tiểu thuyết đặc biệt, được chọn lựa bởi chất lượng vượt trội so với các sáng tác trước đây của chính các tác giả này. Họ đã kể những câu chuyện thực sự cuốn hút, khiến những điều quen thuộc trở nên lạ lẫm và trải dài qua những vùng cảm xúc và lịch sử rộng lớn".

Theo Independent, danh sách chung khảo được công bố vào 7/9. Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào 12/10 tại London, Anh. Giải trị giá 50.000 bảng Anh (gần 1,5 tỷ đồng). Mỗi nhà văn vào chung khảo nhận được 2.500 bảng (73 triệu đồng).

Danh sách sơ khảo:

- Peter Carey - Parrot and Olivier in America

- Emma Donoghue - Room

- Helen Dunmore - The Betrayal

- Damon Galgut - In a Strange Room

- Howard Jacobson - The Finkler Question

- Andrea Levy - The Long Song

- Tom McCarthy - C

- David Mitchell - The Thousand Autumns of Jacob de Zoet

- Lisa Moore - February

- Paul Murray - Skippy Dies

- Rose Tremain - Trespass

- Christos Tsiolkas - The Slap