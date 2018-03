10 nhà văn ngoại thu nhập cao nhất tại Trung Quốc 2012

Trần Khôn vào danh sách tác giả giàu nhất Trung Quốc

Danh sách này được Ngô Hoài Nghiêu - một nhà báo rất yêu thích văn học - tiến hành khảo sát hàng năm, bắt đầu từ 2006.

10. Kazuo Inamori (Nhật Bản)

Tiền bản quyền: 1,5 triệu NDT (5 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: Series “The Principles to Living"

Xếp hạng năm 2011: 12



Kazuo Inamori sinh năm 1932 ở quận Kagoshima. Ông là người sáng lập của tập đoàn công nghiệp quốc tế Kyocera với hai công ty chính là Kyocera Corporation và KDDI Corporation và 500 công ty thành viên trên toàn thế giới. Inamori tốt nghiệp đại học Kagoshima năm 1955 với tấm bằng kỹ sư hóa. Ông được biết đến như là một trong bốn nhà hiền triết trong lĩnh vực quản lý của Nhật Bản. Ở tuổi 78, ông trở thành chủ tịch của hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản Japan Airlines.



Trong hơn 20 cuốn sách của Inamori, series “The Principles to Living” và “The Principles of Working” là hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông ở Trung Quốc và được tôn vinh là cuốn sách nói về sự tự lực hay nhất Nhật Bản trong thế kỷ 21. Series 4 cuốn sách “The Principles of Living” được viết dựa trên kinh nghiệm của chính Inamori, trong đó thể hiện suy nghĩ, cảm nhận, và cách nhìn của nhà văn đối với cuộc sống, bao gồm cả công thức cho sự thành công trong kinh doanh lẫn cuộc sống của Inamori.

9. Dan Brown (Mỹ)

Tiền thu nhập: 1,6 triệu NDT (5,2 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: "The Da Vinci Code"

Xếp hạng năm 2011: 10



Là một trong những nhà văn trinh thám nổi tiếng nhất của Mỹ. Dan Brown sinh năm 1964 ở Exeter, New Hampshire. Với niềm đam mê mạnh mẽ đối với ngành mật mã học và các ký hiệu, nhà văn luôn đưa nhân tố mật mã, giải mã, câu đố và tổ chức bí ẩn vào các câu chuyện thú vị theo kiểu truy tìm kho báu, và các câu chuyện này thường được đặt trong khung thời gian 24 giờ.



Từ năm 1993, cựu ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã bắt đầu viết truyện trinh thám, các tác phẩm của ông bao gồm: "Digital Fortress", "Angels & Demons", "Deception Point", "The Da Vinci Code" và "The Lost Symbol". Trong số này, cuốn tiểu thuyết trinh thám ly kỳ “The Da Vinci Code”- cuốn sách đã tiêu thụ được khoảng 80 triệu bản tính đến cuối năm 2009 và được dịch ra 44 ngôn ngữ trên toàn thế giới - chính là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

8. Tetsuko Kuroyanagi (Nhật Bản)

Tiền bản quyền: 2 triệu NDT (6,5 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: "Totto-chan, the Little Girl at the Window" (Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ)

Xếp hạng năm 2011: 7



Tetsuko Kuroyanagi sinh năm 1933 ở Tokyo, bà là nhà văn, diễn viên, người dẫn chương trình và là Đại sứ thiện chí của UNICEF. Kuroyanari trở nên nổi tiếng vào năm 1976 khi bà bắt đầu dẫn talkshow đầu tiên của Nhật Bản “Tetsuko’s Room”, chương trình hiện vẫn được phát sóng. Tháng 4/2012, talkshow này đã được ghi vào Sách kỷ lục Guinness là chương trình truyền hình có số lượng phát sóng lớn nhất thế giới (gần 9.000 phần) với người dẫn duy nhất.



Năm 1981, Kuroyanagi xuất bản cuốn sách dành cho trẻ em “Totto-chan, the Little Girl at the Window”, trong đó nhà văn hồi tưởng lại những trải nghiệm của bà và thầy giáo Sosaku Kobayashi tại trường tiểu học Tomoe Gakuen trong suốt thế chiến thứ hai. Thông qua cuốn sách, nhà văn cho thấy, giáo dục trẻ em nên được kết hợp với niềm vui, tự do và tình yêu. Tác phẩm này đã nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản và được ghi nhận là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế giới trong thế kỷ 20.

7. Thomas Brezina (Áo)

Tiền bản quyền: 2,6 triệu NDT (8,5 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: series "A Mystery for You and The Tiger Team"

Xếp hạng năm 2011: 3



Sinh năm 1963 ở Vienne, Thomas Brezina là nhà sản xuất chương trình truyền hình cho trẻ em và là nhà văn viết truyện thiếu nhi thành công và có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng nói tiếng Đức. Người ta nói rằng 88% trẻ em ở Áo biết tên ông.



Brezina đã viết hơn 400 đầu sách trong 13 series. Trong số đó, nổi tiếng nhất là bộ truyện ly kỳ “The Knickerbocker Gang” và “A Mystery for You and The Tiger Team”.

6. Higashino Keigo (Nhật Bản)

Tiền bản quyền: 2,8 triệu NDT (9,1 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: "White Night"

Xếp hạng năm 2011: 5



Higashino Keigo sinh năm 1958 ở Osaka. Ông là nhà văn Nhật Bản nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết trinh thám được viết theo cách tỉ mỉ và chi tiết. Nhà văn, từng là kỹ sư của một công ty ở Osaka, bắt đầu nổi tiếng vào năm 1985 với tác phẩm trinh thám “After Schools”. Kể từ đó, ông bỏ việc kỹ sư để trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Các tác phẩm chính của ông bao gồm: "The Secret" "The Devotion of Suspect X" và "White Night".



Khoảng 20 cuốn tiểu thuyết của ông đã được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc series phim trên truyền hình, giúp cho tên của ông trở nên thân thuộc ở khắp châu Á. “White nights” kể về tình yêu bi thảm giữa hai người bị buộc phải trở thành sát nhân để bảo vệ lẫn nhau khi họ còn trẻ, và họ đã cố gắng trong tuyệt vọng để giữ lời hứa của mình.

5. Haruki Murakami (Nhật Bản)

Tiền bản quyền: 3 triệu NDT (9,8 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: "1Q84"

Xếp hạng năm 2011: 4

Haruki Murakami, sinh năm 1949 ở Kyoto, là một trong những nhà văn Nhật Bản nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Năm 1979, ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên “Hear the Wind Sing”, cuốn sách nhanh chóng gây được tiếng vang lớn và liên tiếp giành được một loạt giải thưởng. Tờ The Guardian ca ngợi ông là “một trong những tiểu thuyết gia đương đại vĩ đại nhất thế giới”.



Những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông bao gồm: "Norwegian Wood," "Dance Dance Dance" và "Kafka on the Shore". Tác phẩm "Norwegian Wood" được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1987, đã tiêu thụ được hơn 7 triệu bản, và tạo nên hiện tượng Haruki Murakami trên toàn thế giới. Cuốn sách đầy hoài niệm về tuổi trẻ, tình yêu và nỗi mất mát này đã giúp ông trở nên rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 2012, series truyện"1Q84" hấp dẫn đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất trên toàn thế giới.

4. Christian Jolibois (Pháp)

Tiền bản quyền: 3,3 triệu NDT (10,8 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: series "The Little Hen"

Xếp hạng năm 2011: 11

Sinh năm 1948 ở một ngôi làng nhỏ của Yvelines, Christian Jolibois là nhà văn,diễn viên và đạo diễn. Bắt đầu từ năm 1989, ông dành toàn bộ thời gian viết truyện thiếu nhi và kịch. Jolibois đã xuất bản rất nhiều tác phẩm và giành một số giải thưởng của Pháp, bao gồm giải Cherbourg Teenagers’ Book năm 2001.



Năm 2006, cuốn đầu tiên của series “The Little Hen” - “Who Wanted to See the Sea” - được xuất bản bằng tiếng Trung Quốc đã thu hút được sự chú ý trên cả nước và trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong cả những năm tiếp theo.

3. Walter Isaacson (Mỹ)

Tiền bản quyền: 5 triệu NDT (16,4 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: "Steve Jobs"

Xếp hạng năm 2011: 6



Walter Isaacson sinh năm 1952 ở New Orleans, Mỹ. Ông là nhà văn và nhà viết tiểu sử. Ông từng là chủ tịch và CEO của kênh CNN và là tổng biên tập của tạp chí Time. Isaacson hiện là chủ tịch và CEO của học viện Aspen, một học viện trung lập về giáo dục và nghiên cứu chính sách, có trụ sở chính tại Washington.



Isaacson là tác giả của các cuốn sách như: "Steve Jobs", "American Sketches", "Einstein: His Life and Universe", "Benjamin Franklin: An American Life", "Kissinger: A Biography"; là đồng tác giả của cuốn "The Wise Men: Six Friends and the World They Made". "Steve Jobs" - cuốn tiểu sử nói về người đồng sáng lập hãng máy tính khổng lồ của Mỹ Apple - ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên toàn thế giới khi được xuất bản vào 24/10/2011 sau khi nhà ảo thuật gia về máy tính Steve Jobs mất được 3 tuần.

2. García Márquez (Colombia)

Tiền bản quyền: 6 triệu NDT (19,6 tỷ đồng)

Tác phẩm bán chạy nhất: "One Hundred Years of Solitude"

Xếp hạng năm 2011: 1

Sinh năm 1927 tại Aracataca, Gabriel García Márquez là nhà văn Colombia nổi tiếng toàn thế giới. Ông được xem là một trong những nhà văn quan trọng nhất của thế kỷ 20. Các tiểu thuyết thành công nhất của ông bao gồm “One Hundred Years of Solitude”, “Love in the Time of Cholera”, “Memories of My Melancholy Whores”…



Khởi nghiệp là một nhà báo, ông bắt đầu viết tác phẩm “One Hundred Years of Solitude” vào năm 1965 và khi được xuất bản vào năm 1967, cuốn sách đã ngay lập tức nổi tiếng toàn thế giới và đã giúp ông thắng giải Nobel Văn học năm 1982.

Cuốn tiểu thuyết “One Hundred Years of Solitude” được xem là tác phẩm kiệt tác của nhà văn và là đại diện tiêu biểu nhất của văn học hiện thực huyền ảo. Nội dung tác phẩm nói về sự phát triển và lụi tàn, tình yêu và nỗi cô đơn của 7 thế hệ trong gia đình Buendía sống ở thị trấn Macondo. Tác phẩm đã tiêu thụ được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra hơn 40 thứ tiếng.

1. J.K.Rowling (Anh)

Tiền bản quyền: 15 triệu NDT ()

Tác phẩm bán chạy nhất: Series Harry Potter

Xếp hạng năm 2011: 2

Trong suốt 15 năm từ khi tác phẩm “Harry Potter and The Philosoler’s Stone” lần đầu tiên được xuất bản ở Trung Quốc vào năm 1997, JK Rowling và series truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter đã trở thành những cái tên nước ngoài nổi tiếng nhất trong thị trường sách Trung Quốc.



Năm 2012, nữ tiểu thuyết gia người Anh lại một lần nữa chứng minh được sức mạnh sáng tác của mình.

