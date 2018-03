10 cuốn sách truyền cảm hứng vào chung khảo giải 'Chạm'

Chủ biên bộ 1987: 'Tôi dị ứng với việc tìm kiếm sự ổn định'

Giải thưởng Chạm vừa công bố 10 cuốn sách vào chung khảo, gồm: Khát Vọng Việt - Đỗ Cao Bảo (Thái Hà Books), Kể xong rồi đi - Nguyễn Bình Phương (Nhã Nam), Ông giáo làng trên tầng gác mái - Nguyễn Thế Vinh (Saigon Books), Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu - Trương Anh Ngọc (Nhã Nam), 1987 - Nhiều tác giả (NXB Trẻ), Cửa tiệm hạnh phúc - Lê Di (Alpha Books), Đi như là ở lại - Lê Vũ Trường Giang (NXB Tổng hợp TP HCM), Trời xanh ngập nắng - Rosita Nguyễn (NXB Kim Đồng), Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố - Mai Chi (Bloom Books), Hạnh phúc thật gần - Thiện Từ (Trí Việt). Trước đó, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành gửi đến cuộc thi 197 tác phẩm.

Mai Anh Tuấn - Giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội - nhận xét các tác giả Việt đương đại có xu hướng đưa trải nghiệm thực tế vào trong sáng tác. Đây là tiền đề khiến các thể loại như du ký, bút ký, tự truyện nở rộ trong thời gian gần đây. Một số cuốn sách nổi bật thuộc thể loại này là Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu, 1987. Trong đó, cuốn 1987 đã bán được 11.000 bản sau ba tháng phát hành.

Sách "1987" (trái) và cuốn "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" vào top 10 giải thưởng sách "Chạm".

Nhà văn Y Ban - thành viên ban giám khảo - nhận xét các tác giả trẻ thường có cách viết gần gũi, thông minh khi lý giải về hạnh phúc. Trong top 10 giải thưởng, chị ấn tượng với Hạnh phúc thật gần của Thiện Từ và Cửa tiệm hạnh phúc của Lê Di. Thiện Từ cho biết anh viết cuốn sách khi đang rơi vào bế tắc. Anh vượt qua khủng hoảng bằng cách làm hòa với bản thân. Lê Di tìm thấy hạnh phúc từ những điều giản dị, nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Thanh Thủy - trưởng ban tổ chức giải - cho biết Chạm 2018 tôn vinh sách của tác giả là người Việt Nam hoặc có quốc tịch Việt Nam, xuất bản lần đầu trong năm 2017. "Chúng tôi lựa chọn các cuốn sách mang tính chất truyền cảm hứng, động lực sống, nghị lực của con người trong nghịch cảnh, bài học thành công. Sách vào chung khảo phải có giá trị văn học và ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng. Ngoài ra, độ nhận biết của độc giả với tác phẩm cũng là một tiêu chí".

Trả lời câu hỏi vì sao giải thưởng Chạm thiếu vắng các tác phẩm sách khởi nghiệp, sách tự lực, bà Trần Thị Thanh Thủy cho biết: "Trong top 10 sách của giải thưởng Chạm, cuốn Khát vọng Việt của tác giả Đỗ Cao Bảo có lồng ghép nhiều câu chuyện về kinh doanh, khởi nghiệp. Trong những lần sau tổ chức, giải thưởng sẽ đa dạng hơn về thể loại, đề tài".

Giải thưởng Chạm do Trạm Đọc - diễn đàn dành cho cộng đồng yêu sách Việt Nam - tổ chức. Giải gồm ba hạng mục chính là: "Cuốn sách truyền cảm hứng" do độc giả bình chọn, giải "Tác giả trẻ", "Sách đẹp - Sách du ký" do Hội đồng bình chọn. Tổng giá trị của giải lên đến 150 triệu đồng. Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày Sách Việt Nam 21/4.

Trạm Đọc ra đời từ năm 2016, hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn đánh giá, xếp hạng sách hàng đầu, nhằm tôn vinh văn hóa đọc và giúp độc giả tiếp cận với các cuốn sách hay, ý nghĩa.

Hà Thu