Tiểu thuyết về cuộc sống nước Mỹ thời kỳ suy thoái kinh tế

Tác phẩm lấy bối cảnh vùng ven Monterey, California (Mỹ) trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu những năm 1930. Phố Cannery Row tập hợp các mẩu truyện ngắn về cuộc sống nông dân, công nhân, thương lái, kẻ thất nghiệp, vô gia cư. Đó là chuyện về Horace William nợ đầm đìa, tự sát. Ông bà Malloy mất nhà và phải chuyển đến sống nơi bỏ hoang. Mack và đám thanh niên thất nghiệp, không ai nhận vào làm.

Tiểu thuyết do Tao Đàn liên kết Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 8.

Nhà sử học Michael Hemp đánh giá Phố Cannery Row gần như không mang tính hư cấu, bởi nhà văn miêu tả chân thực những mảnh đời tại con đường dọc bờ biển ở Montere. Sau thành công của tiểu thuyết, vùng đất nhanh chóng trở thành khu thương mại nhộn nhịp và được đổi tên thành Cannery Row vào năm 1953 như cách người dân địa phương tri ân tác phẩm.

Tiểu thuyết có lối viết giản dị, chất chứa hoài niệm của John Steinbeck. Cuộc khủng hoảng kinh tế từng khiến nhà văn trải qua nhiều nghề và phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Tác phẩm thể hiện tình yêu, sự đồng cảm của John Steinbeck với những số phận bất hạnh, mảnh đời trầm lặng bên rìa xã hội.

John Steinbeck (1902 - 1968) sinh tại Salinas, thuộc tiểu bang California (Mỹ). Ông là tác giả của Tortilla Flat (1935), Of Mice and Men (1937), The Grapes of Wrath (1939)... Năm 1940, John Steinbeck nhận giải Pulitzer. Năm 1962, ông giành Nobel văn chương. Viện Hàn lâm Thụy Điển đánh giá các tác phẩm của ông đầy sáng tạo, vừa hài hước, vừa đậm tính hiện thực.

Trọng Trường