Tái bản tiểu thuyết 'Hà Hương phong nguyệt'

Ở lần tái bản mới đây, tác phẩm của nhà văn Lê Hoằng Mưu được giới thiệu đến bạn đọc qua bản in trên báo Nông cổ mín đàm thay vì bản in thành sách. Bởi bản in trên báo được công bố đầu tiên, từ năm 1912, có giá trị văn học sử quan trọng hơn là bản in sách (đến năm 1914 mới có).

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Võ Văn Nhơn, dù cố gắng sưu tầm, ông và những cộng sự chỉ có được các số báo Nông cổ mín đàm năm 1912, 1915 và khuyết các số báo của năm 1913, 1914. Vì vậy, đoạn giữa tác phẩm đành phải dựa trên bản sách cũ. Ông hy vọng sau này, khi sưu tầm đủ các số báo, sẽ giới thiệu đầy đủ hơn bản in đầu tiên của tác phẩm đến bạn đọc.

Tiểu thuyết "Hà Hương phong nguyệt".

Ở bản in mới, sách được chia thành hai phần. Phần đầu là sáng tác của Lê Hoằng Mưu. Phần sau là phụ lục, gồm các tài liệu liên quan đến cuốn tiểu thuyết này như cuộc bút chiến quanh tác phẩm, một số bài nghiên cứu về Hà Hương phong nguyệt. Tác phẩm dừng lại ở thời điểm hai nhân vật chính là Hà Hương và Nghĩa Hữu mất.

Hà Hương phong nguyệt được sáng tác theo lối văn biền ngẫu. Tác phẩm là câu chuyện về cuộc đời trôi nổi của Hà Hương, một cô gái tài sắc hơn người. Thuở mười tám đôi mươi, Hà Hương được gả cho Nghĩa Hữu, con trai một gia đình giàu có trong vùng. Mới giáp mặt, cả hai đã nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu vợ chồng tan rã vì thói đam mê cờ bạc của Hà Hương. Say đắm sắc đẹp của Hà Hương, Nghĩa Hữu không đành lòng xa người đã đầu ấp tay gối với mình. Đến khi Nghĩa Hữu được gia đình cưới cho Nguyệt Ba - người sinh cùng ngày và cũng là hàng xóm của Hà Hương, kịch tính tác phẩm bắt đầu xảy ra.

Hà Hương phong nguyệt gây nên trận tranh cãi kịch liệt trong giới văn chương thời bấy giờ. Tác phẩm thậm chí bị gán là "dâm thư", trái với quan niệm thuần phong mỹ tục giai đoạn đó.

