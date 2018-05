'Sinh ra để chạy' - sách về niềm hân hoan chạy bộ

Chuyện yêu giữa trai Tây, gái Việt trong sách của thầy giáo Australia / Ra mắt bộ 'Sách Chiếu bóng' dành cho trẻ em

Sách không đề cập kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật chạy bộ, cũng không hướng dẫn các bài tập giúp người đọc chạy nhanh hơn, xa hơn. Thay vào đó, tác giả đề cập đến bí ẩn trong khát khao chạy của loài người, việc chạy giúp con người tiền sử sống sót ra sao cùng ý nghĩa của chạy trong cuộc sống hiện đại.

Christopher McDougall - tác giả cuốn "Sinh ra để chạy". Anh từng là phóng viên của hãng tin Associated Press (AP), hiện là biên tập viên của một tạp chí về sức khỏe.

Để làm rõ những điều trên, Christopher McDougall thực hiện chuyến phiêu lưu tìm hiểu về Tarahumara - bộ lạc ở Mexico với những con người có sức chạy phi thường. Không chỉ kể bí quyết người Tarahumara chạy bộ hàng trăm dặm mà không gặp chấn thương nào, tác giả tái hiện cuộc so tài giữa những vận động viên chạy cừ nhất nước Mỹ với người Tarahumara.

Tác giả cuốn sách là người yêu chạy bộ song thường xuyên gặp chấn thương vì môn này. Anh cho rằng trong văn học dân gian hay thần thoại, việc chạy thường liên quan tới sự tự do, sức sống nhưng ngày nay, chạy gắn với sự sợ hãi và đau đớn. Đây chính là lý do thôi thúc anh tìm hiểu bí mật của người Tarahumara đồng thời nêu thông điệp về hạnh phúc được chạy, nỗ lực khám phá giới hạn bản thân. Câu chuyện của anh được The Washington Post nhận xét "Hấp dẫn, thổn thức và là bản giao hưởng của niềm hân hoan chạy bộ".

Như Anh