Sách về huấn luyện viên Mourinho lần đầu phát hành ở Việt Nam

Tên sách: José Mourinho - Up Close and Personal

Tác giả: Robert Beasley

Người dịch: Nguyễn An Nguyên

LimBooks - NXB Hà Nội

Tác giả sách là Robert Beasley - một trong những cây bút thể thao hàng đầu nước Anh. Sách khai thác chân dung và các sự kiện xoay quanh Mourinho trong suốt hai nhiệm kỳ làm việc tại Chelsea - đội bóng mang lại nhiều tiếng tăm và thành tích nhất cho huấn luyện viên Bồ Đào Nha.

Ấn bản tiếng Việt có lượng phát hành 3.000 cuốn, sách dày hơn 400 trang, gồm 47 chương.

Bìa sách "Jose Mourinho: Up close and Personal".

Ấn phẩm đề cập nhiều vấn đề dư luận quan tâm trong suốt thời gian Mourinho ở Chelsea như: hai lần vô địch Premier League liên tiếp, thương vụ chuyển nhượng Ashley Cole, chiến thuật Park the Bus, mối quan hệ của Mourinho và các công thần của Chelsea, mối quan hệ thù địch của Mourinho và Wenger, vụ chuyển nhượng Diego Costa, mối quan hệ của Mourinho và chủ tịch Roman Abramovich...

Ngoài ra, sách còn kể các câu chuyện bên lề như Mourinho từng đứng hình khi nhìn thấy minh tinh Jennifer Aniston, chửi tài tử Brad Pitt, dọa đấm vỡ mặt huấn luyện viên Arsene Wenger, ghen tỵ với độ "hút gái" của thần tượng Al Pacino...

Nhà báo Robert Beasley gần như là người duy nhất Mourinho tạo điều kiện để gần ông mọi lúc mọi nơi. Nói về Người đặc biệt (biệt danh của Mourinho), nhà báo phác họa: "Bỗng nhiên, fan bóng đá nào ở nước Anh cũng nói về ông ấy - gã điên khùng mặc áo măng tô tối màu chạy lăng xăng và nhảy chồm chồm dọc theo đường biên ở sân Old Trafford".

Huấn luyện viên Mourinho.

Robert là fan của Chealsea từ trận chung kết cúp FA năm 1967 giữa Chelsea với Tottenham. Lúc đó ông bảy tuổi, cuồng si bóng đá. Hai mươi năm sau, ông trở thành một phóng viên thể thao, đều đặn viết về Chelsea, làm quen với các ngôi sao và những nhân vật chủ chốt của câu lạc bộ, thuộc lòng từ phòng họp của chủ tịch đến phòng thay đồ và phòng truyền thông.

Vào ngày Jose Mourinho ra mắt ở Stamford Bridge và nắm quyền Chelsea “của mình”, Robert háo hức muốn xem người đàn ông này là thế nào, muốn tự giới thiệu mình với ông và cố tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, ngày 2/6/2004, Robert tới sân Stamford Bridge để nghe Mourinho thốt ra cụm từ “Người đặc biệt" trứ danh. "Ông ấy thông minh. Ông ấy thu hút. Ông ấy đúng là khác biệt", Robert nhớ mãi ấn tượng về huấn luyện viên.

Thất Sơn