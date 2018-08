Sách mới về Anthony Bourdain sắp ra mắt

Những cuốn sách nổi bật của đầu bếp Anthony Bourdain / Những cuốn tự truyện nổi bật trong làng bóng đá quốc tế

Theo Bustle, hôm 27/6, bà Paula Forbes - chuyên gia ẩm thực, cựu biên tập viên - chia sẻ trên Twitter thông tin về cuốn sách sắp phát hành của nhà xuất bản Ecco. Cuốn sách thuộc thể loại tiểu sử, có tên Bourdain, dựa trên chia sẻ của nhiều người về đầu bếp quá cố.

Trả lời trên Bustle, Woolever - biên tập viên cuốn sách - cho biết bà may mắn khi được làm việc với Anthony từ năm 2004 để có thể chia sẻ phần nào câu chuyện về cuộc đời đầu bếp người Mỹ đến mọi người.

Đầu bếp Anthony Bourdain. Ảnh: CNN.

Đầu tháng 6, cảnh sát phát hiện thi thể Anthony Bourdain trong căn hộ tại Pháp. Thông tin ông treo cổ tự tử khiến người hâm mộ bàng hoàng. Sau khi Anthony mất, nhiều người yêu mến đã tìm đọc sách và chương trình do ông dẫn dắt. Theo New York Times, cuốn Kitchen Confidential (xuất bản năm 2000) bán chạy trở lại. Trong hai tuần liên tiếp, tác phẩm dẫn đầu danh sách những cuốn phi hư cấu bán chạy ở Mỹ. Nhiều cửa hàng đã bán hết sạch sách, khiến nhà xuất bản phải in bổ sung.

Anthony Bourdain không chỉ là đầu bếp, người dẫn chương trình, còn là một nhà văn, ngôi sao truyền hình được nhiều người biết đến. Ông tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Mỹ năm 1978 và từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn. Năm 2016, Bourdain ngồi cùng bàn và thưởng thức món bún chả với Obama tại Hà Nội.

