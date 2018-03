Sách 'Lịch sử thế giới' tóm tắt bước tiến hàng nghìn năm của nhân loại

Nhà sách bị phạt 240 triệu đồng vì in sai 'Miếng ngon Hà Nội' / Hoàng Anh Sướng viết sách về nhân quả

Lịch sử thế giới - Chân dung nhân loại theo dòng sự kiện là ấn bản tiếng Việt cuốn History Year by Year - The Ultimate Visual Guide to the Events that Shaped the World (Nhà xuất bản Dorling Kindersley của Anh và Viện Smithsonian của Mỹ thực hiện). Sách đưa người đọc qua tiến trình phát triển và suy tàn của các nền văn minh trên thế giới, lấy trọng tâm là các cuộc chiến, thương mại, thám hiểm, cách mạng và thay đổi công nghệ.

Tập sách "Lịch sử thế giới". Lê Thị Oanh biên dịch, Đông A Books và NXB Dân trí liên kết.

Tác phẩm được trình bày theo diễn tiến thời gian, điểm lại các sự kiện nổi bật ở cả phương Đông và phương Tây. Qua đó, bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh và so sánh các nền văn minh. Ngoài ra, nhóm biên dịch có bổ sung một số sự kiện của Việt Nam.

Hơn 1.000 hình minh họa các hiện vật, tác phẩm nghệ thuật, ảnh tư liệu của sách giúp độc giả hình dung về văn hóa các thời đại. Ngoài ra, hàng trăm biểu đồ và số liệu phản ánh quy mô của các sự kiện, thời kỳ lịch sử. Ví dụ, trang 466-467 dành trọn hình ảnh phác họa kinh tế toàn cầu, so sánh tình hình các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc...

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Nam Tiến của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia) TP HCM đánh giá sách gợi mở nhiều ý tưởng về cách "làm mềm" những vấn đề lịch sử, văn hóa, chuyển tải nội dung phong phú hơn đến người đọc.

Tuy nhiên, với độ dày 516 trang, mỗi sự kiện chỉ được giới thiệu thoáng qua. Độc giả thích tìm hiểu chuyên sâu về từng khu vực hay chủ đề có thể chưa thỏa mãn về độ dày thông tin.

