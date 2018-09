Quỳnh Hương viết tiếp về hành trình tìm sự bình an

MC Quỳnh Hương khóc khi nghe cụ ông 78 tuổi hát

Cuốn tản văn có tên Yên, được chia thành hai phần: Buông và Yên. So với các cuốn trước, ấn phẩm mới mang màu sắc thâm trầm, giàu chất suy tư, văn phong nhẹ nhàng. Tác giả lý giải, sau tất cả, ai cũng muốn tìm về sự bình yên, có thăng trầm thì mới quý trọng hạnh phúc hiện tại. Trong cuốn sách, Quỳnh Hương viết về sự cố gắng buông bỏ những chấp niệm từ ngoại cảnh, tìm thấy vẻ đẹp từ mọi thứ xung quanh, mọi người có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Tác giả Quỳnh Hương.

"Có 'buông' mới chạm được 'yên'. Ngược lại, muốn 'yên' phải học cách 'buông'. Cuộc đời vẫn luôn có những phạm trù khó tách rời như vậy", MC cho biết.

Cuốn sách được ra mắt sau khi Quỳnh Hương nghỉ công tác tại Đài truyền hình TP HCM để khởi nghiệp. Trong sách, chị đề cập đến câu nói "trong nguy có cơ" - vốn là lời động viên bản thân của tác giả trong giai đoạn mới nhiều thách thức. Chị tâm sự, câu này không mới với nhiều người, nhưng phải bắt tay vào khởi nghiệp sau quá trình dài an phận với công việc cũ, tác giả mới thấm thía giá trị của cơ hội đằng sau sự bất an, khả năng thất bại...

Sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, ra mắt vào cuối tháng 9.

Quỳnh Hương từng được biết vai trò biên tập và dẫn chương trình âm nhạc Thay lời muốn nói. Những năm gần đây, chị xuất bản nhiều tập sách nhỏ, góp phần thực hiện những dự án thiện nguyện vào tháng 9 mỗi năm. Các tác phẩm trước đó là An nhiên mà sống (2015)), Thương còn không hết ghét nhau chi (2016), Chuyện nhỏ nhà Quỳnh (2016), Luật hấp dẫn của nụ cười (2017). Trong đó, cuốn An nhiên mà sống đã được in đến lần thứ 12 với hơn 30.000 bản. Chị còn là giám khảo của cuộc thi Tiếng hát mãi xanh các mùa.

