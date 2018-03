Nhận xét về cuốn sách trên báo chí: - "Một trong những cuốn sách thú vị nhất tôi từng đọc.., với những chi tiết cực kỳ hài hước", Angus Wilson, nhà bình luận của tờ Observer. - "Paul Theroux đã mang đến cho chúng ta một chuyến lãng du tuyệt vời", William Golding, tác giả Chúa Ruồi, giải Nobel Văn học 1983. - "Theroux đã khởi xướng cho cuộc bung nở của thể loại du ký hiện đại với Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, cuốn sách thành công lớn lao và vang dội, ghi lại cuộc hành trình dài 40 nghìn cây số xuyên châu Á của ông", Jennifer Schuessler, The New York Times, 2008. - "Theroux đã đóng góp vào sự hồi sinh của thể loại du ký với Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, nâng thể loại thiếu sinh khí này ra khỏi chốn ẩn mình cô độc, đem cho nó một giọng chì chiết và gay gắt, đưa nó lang thang qua những trải nghiệm của con người đa dạng đến kỳ lạ", Jason Goodwin, The New York Times, 2010. Paul Theroux sinh ngày 10/4/1941 tại Medford, Massachusetts, Mỹ, trong một gia đình có 7 anh em. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, ông đi nhiều nơi như Italy, Malawi, Uganda, Singapore, đến năm 30 tuổi mới cùng vợ con định cư ở London. Nhưng cuộc đời ông đã được quyết định trong chính những năm tháng sống và dạy học ở Châu Phi đầy sôi động: ông trở thành nhà văn. Không phải nhà văn của những bí ẩn nội tâm, mà nhà văn của những chuyến đi, của những con người và vùng đất xa xôi. Hiện Paul Theroux sống ở cả Hawaii và Cape Cod thuộc Massachusetts cùng người vợ thứ hai, viết sách và nuôi ong. Ông từng tự mô tả mình: “Nói gọn đời tôi trong bảy từ, thì đó là: Ngạc nhiên, vui sướng, may mắn, kín đáo, thân mật, nhiệt thành và người Mỹ”. Ngoài cuốn Phương Đông lướt ngoài cửa sổ, ông còn có các cuốn du ký nổi tiếng khác: The Old Patagonian Express, The Happy Isles Of Oceania, Riding the Iron Rooster, Dark Star Safari, Ghost Train to the Eastern Star… Ông cũng viết nhiều tiểu thuyết, hai cuốn The Mosquito Coast và Dr Slaughter đã được dựng thành phim rất thành công.