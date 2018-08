Những cuốn tự truyện nổi bật trong làng bóng đá quốc tế

Công Vinh: 'Tôi không hối hận khi viết tự truyện'

"Yo Soy El Diego" của Diego Maradona

Cựu danh thủ bóng đá Argentina sinh năm 1960. Ông từng tham dự bốn kỳ World Cup cùng đội tuyển và xếp thứ hai trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của World Soccer. Maradona còn là thành viên của câu lạc bộ Boca Juniors, Barcelona, Napoli.

Năm 2000, Maradona ra tự truyện Yo Soy El Diego. Trong sách, cựu danh thủ tâm sự về giai đoạn khủng hoảng trước kỳ World Cup 1994. Ông thừa nhận nghiện ma túy (nguyên nhân khiến ông bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau đợt kiểm tra doping 1994), là nạn nhân trong âm mưu của quan chức bóng đá, chính trị gia tham nhũng. Sau khi phát hành, sách trở thành hiện tượng xuất bản tại Anh.

"My Side" của David Beckham

David Beckham sinh năm 1975. Cựu tiền vệ người Anh từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ Manchester United, Preston North End, Real Madrid, A.C.Milan, Paris Sant-Germain. Anh giải nghệ vào năm 2013.

Năm 2003, David Beckham giới thiệu tự truyện My Side. Trong sách, Beckham kể những niềm vui, nỗi buồn trong sự nghiệp. Sau khi phát hành, cuốn sách trở thành hiện tượng văn học Anh khi bán hết 103.000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt. Ba năm sau, My Side của David Beckham đứng thứ ba trong danh sách những tác phẩm gối đầu giường thuộc thể loại tự truyện, sau The Blunkett Tapes của cựu bộ trưởng nội vụ Anh và My Life của cựu tổng thống Mỹ Bill Cliton. Cuối năm 2013, Beckham ra mắt tự truyện thứ hai mang tên mình.

"Pele Autobiography" của Pele

Pele là tên thường gọi của Edson Arantes do Nascimento. Cựu danh thủ người Brazil sinh năm 1940. Trong sự nghiệp, Pele ghi được 1283 bàn thắng, được mệnh danh "vua bóng đá". Năm 2013, Liên đoàn bóng đá thế giới trao giải Quả Bóng Vàng danh dự cho Pele.

Năm 2006, Pele ra mắt tự truyện Pele Autobiography. Sách kể về cuộc sống và những suy nghĩ cuộc đời, sự nghiệp của cựu danh thủ. Trước đó, năm 1977, Pele ra mắt tự truyện đầu tiên, tập trung vào thời kỳ ấu thơ và giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2013 và 2014, Pele lần lượt ra mắt tự truyện 1283, Why Soccer Matters.

"My Defence" của Ashley Cole

Ashley Cole sinh năm 1980. Cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Anh chơi ở vị trí hậu vệ trái. Anh từng là thành viên của câu lạc bộ Los Angeles Galaxy, Chelsea, Arsenal.

Năm 2006, Cole ra mắt tự truyện My Defence. Cuốn sách tiết lộ nguyên nhân anh rời Arsenal, chuyển sang thi đấu cho Chelsea. My Defence lập tức gây tranh cãi và phản ứng dữ dội từ phía cổ động viên câu lạc bộ Arsenal. Người hâm mộ cho rằng Ashley Cole đã nói xấu nhiều thành viên đội bóng.

"Totally Frank" của Frank Lampard

Frank James Lampard sinh năm 1978, được coi là huyền thoại bóng đá Anh. Vị trí của anh là tiền vệ trung tâm. Anh là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao. Lampard được vinh danh là một trong những tiền vệ xuất sắc thế giới với thành tích đứng nhì trong hai cuộc bầu chọn "Cầu thủ xuất sắc của FIFA" và "Quả Bóng Vàng châu Âu" năm 2005.

Năm 2007, anh ra mắt tự truyện Totally Frank. Cầu thủ của Chelsea đã bật mí nguyên do thất bại của đội tuyển Anh tại World Cup 2006. Lampard cho rằng các tuyển thủ không được tập luyện đầy đủ như yêu cầu để có điểm rơi phong độ đúng thời điểm.

"Carra" của Jamie Carragher

Jamie Carragher sinh năm 1978 tại Anh. Anh chơi ở vị trí hậu vệ và trung vệ ở câu lạc bộ Liverpool. Carragher góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự Euro 2004 và World Cup 2006.

Năm 2008, Jamie Carragher ra mắt tự truyện Carra. Trong sách, anh lý giải nguyên nhân chia tay đội tuyển quốc gia. Trung vệ người Anh viết: "Mỗi khi trở về nước sau những màn trình diễn thất vọng cùng đội tuyển quốc gia, những áp lực khổng lồ từ người hâm mộ khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Họ liên tục chỉ trích và không hề biết nghĩ đến cảm xúc của các cầu thủ. Cũng phải thôi, đây có phải là ở Liverpool đâu mà". Thế nhưng sau đó, anh lại quyết định trở lại đội tuyển vào năm 2010. Điều này khiến cho người hâm mộ cảm thấy khó chịu.

"Der feine Unterschied" của Phillip Lahm

Phillip Lahm sinh năm 1983, là cựu cầu thủ bóng đá người Đức, khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich. Anh giải nghệ năm 2017. Lahm được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc thế giới.

Năm 2011, anh ra mắt cuốn tự truyện Der feine Unterschied. Trong sách, Lahm cho rằng phong cách huấn luyện và cách làm việc của những huấn luyện viên từng dẫn dắt anh tại câu lạc bộ là vô giá trị. Anh viết: "Sau tám tuần làm việc cùng Klinsmann, chúng tôi biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì. Ông ta dành phần lớn thời gian cho các bài tập thể lực hơn là những bài tập về chiến thuật. Thời điểm đó, chúng tôi phải tự bàn bạc với nhau về chiến thuật cũng như phong cách thi đấu trước mỗi trận đấu".

Sách khiến người dân Đức ngạc nhiên vì trong mắt họ, Lahm không phải là mẫu cầu thủ có tính cách nổi loạn. Klinsmann giận dữ và phản bác mạnh mẽ nhận xét của học trò.

"My Story So Far" của Wayne Rooney

Tiền vệ người Anh sinh năm 1985. Hiện nay, Rooney thi đấu cho câu lạc bộ Everton. Năm 2006, anh ra mắt tự truyện My Story So Far. Sách gây bàn luận khi cựu tiền đạo Manchester United đổ lỗi cho thầy cũ - David Moyes - vì đã tiết lộ thông tin mật của anh cho báo chí. Ngay lập tức, Moyes nhờ luật sư vào cuộc. Rooney bị kết tội phỉ báng, xúc phạm danh dự huấn luyện viên và phải xin lỗi cũng như đền bù 500.000 bảng.

Năm 2012, Rooney ra mắt sách My Decade in Premier League. Tự truyện bán được 6.000 bản sau sáu tuần phát hành. Doanh thu không như kỳ vọng khiến đơn vị phát hành cuốn sách cân nhắc việc xuất bản cuốn tự truyện tiếp theo của chân sút người Anh.

"My Autobiography" của Alex Ferguson

Alex Ferguson sinh năm 1941, là cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Scotland. Trong vòng 27 năm (1983 - 2013), ông đã giúp Manchester United trở thành câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội.

Năm 2013, Alex Ferguson ra cuốn tự truyện My Autobiography. Sách nói về quãng thời gian làm công tác huấn luyện đồng thời giải thích những bất hòa của ông với Rudd van Niestelrooy, David Beckham hay mối quan hệ với Liên đoàn bóng đá Anh, suy nghĩ về Suarez, Mourinho và nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong làng bóng đá. Sau khi tự truyện của Alex Ferguson ra mắt, nhiều cầu thủ cảm thấy buồn phiền khi bị người thầy của mình điểm mặt gọi tên, thậm chí chỉ trích.

"I am Zlatan" của Zlantan Ibrahimovic

Ibrahimovic sinh năm 1981 tại Thụy Điển. Anh từng khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển từ năm 2001 và trở thành đội trưởng giai đoạn 2010 - 2016.

Năm 2013, Ibrahimovic ra mắt tự truyện I am Zlatan. Sách do nhà báo David Lagercrantz chấp bút, có lối kể đậm chất văn học. Danh thủ mở đầu cuốn tự truyện bằng những dòng công kích đội bóng Barcelona. Bên cạnh đó, Ibrahimovic còn tiết lộ chuyện anh bị huấn luyện viên Pep Guardiola dằn mặt, cấm đoán mọi sở thích cá nhân, hay phải phục vụ vô điều kiện cho Messi. Những việc đó từng đẩy Ibrahimovic vào tuyệt vọng, bế tắc và anh suýt phải giải nghệ. Sau khi phát hành, sách bán được hơn 700.000 bản và dịch sang 15 thứ tiếng. Năm 2016, sách phát hành bản tiếng Việt.

"The Second Half" của Roy Keane

Roy Keane sinh năm 1971 tại Ireland. Anh từng chơi vị trí tiền vệ trong câu lạc bộ Cobh Ramblers, Nottingham Forest, Manchester United. Năm 2014, Roy Keane ra mắt tự truyện The Second Half (Hiệp hai). Sách gồm năm chương, tiết lộ những câu chuyện chưa từng kể của Keane. Cụ thể, anh nhắc đến mâu thuẫn với thầy cũ - Sir Alex Ferguson, không tiếc nuối khi phang gãy chân Alf-Inge Haaland, hay nỗi giằng xé về chấn thương, những lần ra sân ít ỏi trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ.

Sau khi ra mắt, sách gây xôn xao trong làng bóng đá. Trước đó, vào năm 2002, anh đã cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên Keane: The Autobiography. Sách cũng dấy lên tranh cãi bởi những câu chuyện đầy tính bạo lực.

"Crossing The Line, My Story" của Luis Suarez

Suarez sinh năm 1987, là cầu thủ bóng đá người Uruguay. Tiền đạo 31 tuổi hiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Barcelona.

Năm 2014, Suarez ra mắt sách Cross The Line, My Story. Ngôi sao người Uruguay kể cho người hâm mộ câu chuyện tình từ thuở thiếu thời với cô vợ Sofia, hành trình anh đến với bóng đá, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Đặc biệt, Suarez tiết lộ nguyên nhân anh hay cắn người.

Ở Việt Nam, Công Vinh là cầu thủ đầu tiên ra mắt tự truyện. Cuốn Phút 89 phát hành hồi tháng 5 ghi lại kỷ niệm của anh từ thời ấu thơ tới lúc thành cầu thủ, lập gia đình. Sách gây tranh luận bởi những chia sẻ của Công Vinh về quan hệ đồng nghiệp, những góc khuất trong nghề. Trước phản ứng của dư luận, cựu danh thủ khẳng định không hối hận khi viết tự truyện.

Trọng Trường