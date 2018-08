Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự ra mắt tủ sách toán học

Giáo sư Ngô Bảo Châu 'đọc sách thật phong cách' cùng dàn người đẹp / Giáo sư Ngô Bảo Châu: 'Tôi hiện thích đọc sách ít hư cấu'

Một số cuốn sách tiêu biểu được giới thiệu như: Calculus (Giải tích) của James Stewar, Linear Algebra (Đại số tuyến tính) của David C. Lay, Springer Texts in Statistics (Toán thống kê cho ngành kỹ thuật máy tính) của Gareth James, How Not To be Wrong của Jordan Ellenberg...

Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Ngoài đầu sách về toán đại cương, tủ sách còn tuyển chọn toán ứng dụng đa ngành như: kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, máy tính. Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng cộng sự muốn khơi gợi niềm say mê toán của giới trẻ cũng như cung cấp thêm tài liệu hữu ích trong quá trình nghiên cứu ở bậc đại học, cao học và trường phổ thông Việt Nam. Các đầu sách do Viện nghiên cứu cao cấp về toán chọn lọc và giới thiệu, đồng thời biên dịch, hiệu đính. Alpha Books chịu trách nhiệm mua bản quyền, xuất bản và phát hành.

Giáo sư Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Ông nổi tiếng với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu do Robert Langlands và Diana Shelstad phỏng đoán. Ngô Bảo Châu đang giữ chức giám đốc khoa học Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Năm 2011, Giáo sư cũng cùng nhà văn Phan Việt phối hợp với NXB Trẻ sáng lập tủ sách "Cánh cửa mở rộng" nhằm giới thiệu và dịch các sách hay thuộc nhiều lĩnh vực (văn học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên) sang tiếng Việt.

Trọng Trường