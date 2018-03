Chuyện tình đôi lứa éo le trong 'Tâm can'

Tác phẩm: Tâm can

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Dịch giả: Phùng Ngọc Hương

Đơn vị xuất bản: Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị - NXB Thời Đại

“Tâm can” của tác giả Trung Quốc Sói Xám Mọc Cánh do Dinhtibooks phát hành tháng 3/2013. Trịnh Phiên Nhiên là con trai duy nhất của người đứng đầu Tập đoàn Bất động sản thế lực ZIC, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ toàn bộ cổ phiếu. Tân Cam là cô gái quyến rũ, có sắc đẹp, năng lực và khôn ngoan ít cô gái nào trong vùng sánh nổi. Một trai tài, một gái sắc, mối quan hệ giữa hai người trở thành chủ đề xôn xao nhất thành phố G nhiều thị phi. Chuyện tình của họ càng sóng gió hơn khi vấp phải rào cản "môn đăng hộ đối", xuất phát từ thân phận con hoang của cô gái nhà họ Tống.

Sinh ra trong gia đình Tống Nghiệp Hàng, mẹ là Tân Vân Hoa, tuy nhiên, cả thành phố G không ai không biết, Tân Cam chỉ là đứa con rơi do bà Tân Vân Hoa ngoại tình sinh ra rồi bỏ lại cho chồng. Cô gái có sắc đẹp, khí chất là Tân Cam không bao giờ có danh phận trong gia đình này, càng không bao giờ dám mơ tưởng bước chân vào nhà họ Trịnh giàu sang, quyền quý.

Về phía gia đình Trịnh Phiên Nhiên, người phản đối gay gắt nhất chuyện anh đến với Tân Cam là ông chú Trịnh An Đồng - người vốn yêu thương Phiên Nhiên như con ruột. Trớ trêu thay, người này chính là kẻ đã tư tình với mẹ Tân Cam - bà Tân Vân Hoa - để sinh ra cô. Một bên là cháu trai, người thừa kế của tập đoàn ZIC, một bên là đứa con gái máu mủ của mình, Trịnh An Đồng lựa chọn việc bảo vệ danh dự, thân thế cao quý cho người cháu. Dù không lộ danh tính với con gái, ông tìm mọi cách bắt Tân Cam phải từ bỏ Trịnh Phiên Nhiên. Trịnh An Đồng thừa nhận việc làm của mình là có lỗi với con nhưng khẳng định người cháu quan trọng hơn hết thảy.

Mười năm bên nhau, Trịnh Phiên Nhiên và Tân Cam trải qua đủ cay đắng, dằn vặt, cấm cản. Mỗi khi bị người bố ruột dồn ép đến bước đường cùng, Tân Cam lại tìm đến người tình, để anh chống đỡ giúp cô, che chở cô. Cả hai cần đến nhau nhưng chưa một lần Tân Cam nghĩ tới chuyện cưới Trịnh Phiên Nhiên. Chàng công tử họ Trịnh cũng dành cho người anh yêu mọi thứ có thể, trừ một danh phận. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến một ngày, mọi bí mật chôn vùi trong quá khứ bị phơi bày.

Với câu chuyện tình đầy éo le này, Sói Xám Mọc Cánh một lần nữa chinh phục độc giả trẻ. Tác giả người Trung Quốc từng được biết đến qua các tác phẩm như "Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở", "Nở rộ"...

Song Ngư