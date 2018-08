Chặng đường lập quốc của Thành Cát Tư Hãn qua sách

Sách giúp tìm hiểu về triều Nguyễn / Sách khảo cứu lịch sử của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn

Cuốn sách là công trình của giáo sư Jack Weatherford. Ban đầu ông nghiên cứu vai trò của người dân bộ lạc trong lịch sử giao thương thế giới và con đường Tơ lụa. Thế nhưng, quá trình khám phá dần kéo ông về phía Mông Cổ và đi tìm lời giải cho những thắc mắc về Thành Cát Tư Hãn. Ông dành 5 năm nghiên cứu. "Định mệnh không trao số phận cho Thành Cát Tư Hãn, tự tay ông đã viết nên số phận mình", Jack Weatherford kết luận trong sách.

Sách do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành tháng 7.

Thành Cát Tư Hãn lớn lên trong cuộc giao tranh giữa các bộ lạc. Từ bé, ông thường xuyên phải chịu đói, chịu nhục, bị bắt cóc và làm nô lệ. Vì vậy, Thành Cát Tư Hãn có bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Trong 25 năm, đội quân Mông Cổ do ông lãnh đạo đã chinh phục 30 quốc gia với hơn ba tỉ dân, theo bản đồ hiện đại.

Phần lớn quốc gia Thành Cát Tư Hãn đặt chân, ông liên kết và hợp nhất các nền văn minh, tạo dựng trật tự thế giới mới. Ông còn những chính sách thay đổi theo hướng tích cực như: phá bỏ hệ thống phong kiến coi trọng quyền lợi quý tộc và xuất thân, bãi bỏ hình thức tra tấn, cho phép tự do tôn giáo, cắt giảm sưu thuế, hay tập hợp thị trấn buôn bán rời rạc dọc theo con đường Tơ lụa thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới...

Giáo sư Jack Weatherford sẽ có buổi giao lưu với độc giả Hà Nội vào ngày 14/7.

Cuốn sách mang đến cái nhìn khác về Thành Cát Tư Hãn - người bị nhiều dân tộc coi là hiện thân của sự bạo tàn, khát máu. Đó là con người mưu lược, có tư tưởng tiến bộ. Năm 2004, Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại từng đứng vị trí Best Seller (tác phẩm bán chạy) của The New York Times trong hai tuần liên tiếp.

Jack Weatherford là cựu giáo sư nhân học tại Đại học Macalester (Minnesota, Mỹ). Năm 2006, ông nhận Huân chương Polar Star - sự vinh danh cao nhất của Mông Cổ dành cho người nước ngoài.

Thành Cát Tư Hãn (1162 - 1227) được đánh giá là một trong những danh tướng thế giới. Ông là người lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc ở vùng Đông Bắc châu Á năm 1206. Cháu nội của ông là Khả hãn Hốt Tất Liệt - người lập ra triều nhà Nguyên (Trung Quốc).

Trọng Trường