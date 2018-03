'Bay lên' - tập truyện ngắn đa quốc gia về thân phận người xa xứ

Nguyễn Phan Quế Mai đọc thơ trên sóng radio Mỹ / Nguyễn Phan Quế Mai ra mắt sách mới sau vụ tranh chấp thơ

Bay lên do Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn. Tập truyện giúp người đọc có cái nhìn đa dạng về đời sống toàn cầu - nơi vẫn có hàng triệu người sống trong cảnh tị nạn, xa quê hương vì mưu sinh, chiến tranh.

Tiền, Cá nhiệt đới, Những quả bom, Quê cha, Những mảnh vỡ gia đình là năm truyện ngắn tiêu biểu của tuyển tập, khắc họa thân phận những con người nhỏ bé mang trong mình khát vọng lớn lao. Trong Tiền, cậu bé Dominica sống trên đất Mỹ mạo hiểm lẻn vào thế giới xã hội đen để lấy lại hai trăm đô la Mỹ và mấy đồng bạc lẻ bị đánh cắp. Quê cha kể về Phương - cô gái Sài Gòn - mưu sinh bằng nghề tiếp viên tại cửa hàng sang trọng nhằm hiện thực hóa "giấc mơ Mỹ", thoát khỏi cảnh nghèo túng.

"Bay lên" do Nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.

Ngoài những cảnh đời buồn thương, tập sách ngập tràn câu chuyện về niềm tin, nghị lực sống và lời nguyện cầu điều tốt đẹp. Trong Tiếng gù xa thẳm của bồ câu, cô bé Shahbano ở đất nước Pakistan không được đến trường bởi bom đạn chiến tranh. Cô vẫn tự học với ước mơ trở thành bác sĩ giúp đỡ người nghèo và sẽ trồng nhiều cây trong khuôn viên bệnh viện để đàn bồ câu về đậu trên những tán xanh. Cây cầu khắc họa cuộc sống của Angus - cậu bé mồ côi mẹ - ở Ireland. Cậu sống trong nỗi ám ảnh rằng bà lão sống ở cuối làng là ma nữ - người có thể bắt cha và cậu đi theo mẹ bất cứ lúc nào. Rồi một ngày, cầu vồng xuất hiện và đưa cậu đến bên bà lão. Angus nhận ra lòng tốt và tìm đến sự sẻ chia với cảnh sống côi cút của người già.

Một số nhà văn từng nhận giải thưởng văn chương uy tín góp mặt trong Bay lên như: Helen Rye, Doreen Baingana, Amy Tan, Anne O’Brien, Ken Spillman, Margaret Atwood... Đặc biệt, tuyển tập có tác phẩm của Nguyễn Thanh Việt – nhà văn Mỹ gốc Việt đầu tiên được vinh danh giải thưởng Pulitzer năm 2016.

Nguyễn Phan Quế Mai - người chọn lọc và chuyển ngữ 20 truyện ngắn.

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai mất ba năm để tuyển chọn và chuyển ngữ tập truyện. Chị chia sẻ: "Tôi mong muốn con người sẽ yêu con người hơn nữa và văn học trở thành cầu nối cho sự cảm thông, hòa giải”.

Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 tại Ninh Bình. Chị tốt nghiệp chương trình thạc sĩ viết văn, Đại học Lancaster (Anh). Quế Mai từng phát hành năm tập thơ: Trái cấm, Những ngôi sao bình yên, Cởi gió, Những ngôi sao hình quang gánh, Bí mật của hoa sen. Chị được trao giải nhất cuộc thi thơ về Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội (2010) và quỹ Văn hóa Lannan (Mỹ).

Cuối năm ngoái, nhà xuất bản Mỹ mua bản quyền hai cuốn sách tiếng Anh của chị là Searching for Earth Cakes and Sky Cakes (Tạm dịch: Đi tìm bánh chưng bánh dày) và The Mountains Sing (Những ngọn núi ngân vang). Sách dự kiến phát hành cuối năm nay.

Trọng Trường