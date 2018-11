65 năm lịch sử điện ảnh Việt Nam qua trang sách

Sách về cuộc đời tài hoa của Leonardo da Vinci / Ra mắt sách về tác phẩm hội họa và điêu khắc Việt Nam

Sách dày hơn 400 trang, dự kiến phát hành tháng 10. Tác giả Lê Hồng Lâm chọn và đưa ra các phim đáng chú ý, bắt đầu từ Kiếp hoa (1953) đến tác phẩm gần nhất là Song Lang (2018). Danh sách có phim của điện ảnh Nhà nước lẫn tư nhân, có phim tác giả như Bi, đừng sợ (2010, đạo diễn Phan Đăng Di) lẫn phim giải trí ăn khách như Em chưa 18 (2017, đạo diễn Lê Thanh Sơn).

Bìa sách là ảnh phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" (đạo diễn Đặng Nhật Minh).

Ngoài việc cung cấp thông tin về ê-kíp, thời lượng, hãng sản xuất, Lê Hồng Lâm bình luận về tác phẩm và bối cách lịch sử khi đó. Sách cũng có nhiều ảnh đen trắng và màu về các trích đoạn phim. Tác giả phát triển dự án trong ba năm, liên hệ nhiều nghệ sĩ và đơn vị để tìm tư liệu.

Vợ chồng Victor Vũ (trái) và Đinh Ngọc Diệp tham dự buổi ra mắt sách.

Lê Hồng Lâm cho biết tiêu chí chọn là những phim về vẻ đẹp tâm hồn người Việt và do nghệ sĩ Việt Nam hoặc gốc Việt sáng tạo. "Tôi muốn dành cuốn sách để tôn vinh các tài năng của điện ảnh Việt đang dần bị lãng quên. Tuy nhiên, danh sách chắc chắn không tránh khỏi sự chủ quan", anh chia sẻ. Trong tương lai, tác giả muốn sách đi theo mô hình cuốn 1001 Movies You Must See Before You Die của Anh - mỗi năm cập nhật tác phẩm mới.

Lê Hồng Lâm sinh năm 1977, là nhà báo và cây bút nhiều năm theo dõi làng phim Việt. Anh từng xuất bản các sách về điện ảnh là Xem chữ, đọc hình, Chơi cùng cấu trúc, Cánh chim trong gió và Sự lưỡng nan của tình thế làm người.

Trailer Song Lang Trailer "Song Lang" - một trong những tác phẩm được chọn vào sách.

Ân Nguyễn